焦慮與痛苦情緒、健康不佳、生活品質低落、身障率提高有關，然而很多長者不把自身焦慮症狀當一回事或未獲醫護人員留意，因而錯失治療先機或引發中風、失智等其他問題。美國精神醫學界學者疾呼，第一線人員不該忽略長者焦慮症狀，5個簡單的問題可能就會找出需要幫助的老人家。

美國有線電視新聞網報導，美國預防服務工作小組（U.S. Preventive Services Task Force）去年執行成人焦慮篩檢時漏掉65歲以上族群，這讓後來提出的指南草案參考價值降低。美國醫學會精神病學期刊（JAMA Psychiatry）最近一篇評論提及，美國出現廣泛性焦慮症（Generalized anxiety disorder，GAD）的65歲以上長者，僅約3分之1接受治療。廣泛性焦慮症患者會對日常生活小事持續過度憂慮。

也就是說，多達3分之2的年長GAD患者未獲治療，這個比例令學者憂心。已有證據顯示，焦慮與中風、心臟衰竭、冠狀動脈疾病、自體免疫疾病、失智等神經退化障礙有關。

除了GAD，恐懼特定事物、強迫症、恐慌症、社交恐懼、創傷後壓力症候群（PTSD），都是焦慮的表現形式。新冠肺炎疫情大流行以來，所有人內心的憂慮與壓力隨之加大，老人家也不例外。

專家說，老人對於疾病、失去親友、退休、認知退化等情形會特別焦慮。

第一線醫護人員對於長者的焦慮症狀不應等閒視之。（圖／Shutterstock）

美國匹茲堡大學精神病學助理教授安德里斯古（Carmen Andreescu）與同儕研究發現，有焦慮症狀的長者多達半數可能已覺得很難受卻未獲診斷。症狀包括：暴躁易怒、憂慮、坐立難安、注意力下降、睡眠出現變化、疲憊、迴避傾向。絕大多數苦於焦慮的長者，往往在尚未步入老年之前就有徵兆，但症狀表現可能隨著時間改變。極少部分的人過了65歲才出現焦慮問題。

安德里斯古指出，老年人常刻意淡化焦慮症狀、告訴自己「年紀大了就是這麼回事兒」，很少會把焦慮當成問題看待。

美國北卡羅萊納州維克森林大學醫學院（Wake Forest University School of Medicine）老年學暨老年醫學教授布雷恩（Gretchen Brenes）說，年長者比年輕人更常抱怨生理層面的不適，導致難以辨識潛在健康問題。

亞利桑那大學醫學院精神病學主任卡普（Jordan Karp）指出，有些焦慮的表現類型或行為舉止在老人家身上更常發現，但很多篩檢問卷隻字未提。

聖路易華盛頓大學醫學院精神病學主任蘭茲（Eric Lenze）提及，老年人表達擔憂時，醫療人員往往覺得沒什麼大不了，忽視可能有問題存在。蘭茲說，幾道簡單的問題即有助於找出哪些長者讓需要接受焦慮評估。例如：

■「是否一再出現難以壓抑的愁緒？」

■「有沒有難以入睡的情況？」

■「會不會覺得比以前更暴躁、緊張或不安？」

■「注意力、思考無法集中？」

■「以前喜歡的事物，現在因為憂心忡忡變得不想接觸了？」