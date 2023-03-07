谷歌和Meta不服韓國個資裁決提起訴訟 00:272023/03/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國個資保護委員會（PIPC）去年9月以非法蒐集用戶個資為由，重罰谷歌和臉書母公司Meta共1,000億韓元（約7,720萬美元），創下個資保護法史上最高罰金紀錄。消息人士6日透露，谷歌和Meta已對PIPC的裁決提起訴訟。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 與韓國瑜合體 羅智強：他對我參選大安區表示鼓勵 日本殖民時期「強徵勞工」 韓國政府要求賠償 韓公布解決二戰徵用工案 日外相：繼承歷屆內閣的歷史認識 #Meta #谷歌 #韓國 #裁決 #訴訟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國國安首長將赴美 討論尹錫悅訪美行程 14:242023/03/05 國際 韓國擬改「52小時工作制」 靈活運用加班時間換休假 16:462023/03/06 國際 日媒：日韓政府擬「一攬子」解決兩國懸案 循序關係正常化 21:222023/03/04 國際 ChatGPT讓大客戶爆了 台積電下次法說吐這句就大逆轉 19:002023/03/05 財經 韓國警與FBI組建「網路犯罪應對小組」 曝暗網網址一年增76萬個 21:292023/03/06 國際 《國際金融》一改頹勢 韓國民年金投報率負轉正 09:482023/03/06 財經 日韓商定啟動解除出口管制磋商 暫停WTO爭端解決程序 17:452023/03/06 國際 《國際政治》韓被迫勞動賠償 公共基金支付 12:082023/03/06 財經 AI潛力無窮 七檔ETF績昂 04:102023/03/06 投資理財 睽違3年的海外追櫻 日韓賞櫻名所特搜 10:302023/03/06 生活 路口左轉「切西瓜」 新北統計去年逾千件違規 12:222023/03/06 社會 美AI晶片巨頭大爆發 一掛台廠沾光跟著飆 21:002023/03/05 財經 《韓股》大型類股領漲 韓股連4紅 16:292023/03/06 財經 《韓股》兩個好消息 韓股走揚 12:282023/03/06 財經 青年盃田徑賽》韓國亞運國家隊移地訓練 男子400接巔峰對決 16:152023/03/06 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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