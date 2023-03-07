韓國個資保護委員會（PIPC）去年9月以非法蒐集用戶個資為由，重罰谷歌和臉書母公司Meta共1,000億韓元（約7,720萬美元），創下個資保護法史上最高罰金紀錄。消息人士6日透露，谷歌和Meta已對PIPC的裁決提起訴訟。