9歲游泳小將何康婗在春季泳賽10及以下歲級女子組奪下9金1銀成績。（全國游泳協會提供）

全國春季游泳錦標賽6日於台中市北區國民運動中心游泳池進行5天賽程的最後一天，東奧國手王冠閎在男子100公尺蝶式申請中途計時游出24秒43，距全國紀錄24秒42僅僅0.01秒之差；而在前一天50蝶痛失金牌的9歲神童何康婗，立刻在100蝶演出甜蜜復仇，單日摘下100仰、100蝶和50自3金，總計拿下本屆個人最多的9金1銀。

王冠閎連續5天都出賽，在18及以上歲級男子組100蝶還是有不錯的表現，上午預賽游出56秒45，輕鬆以預賽第1進入下午決賽，決賽他再加足馬力，前50蝶表現讓人驚艷，申請中途計時成績為24秒43，最終以55秒02成功摘下個人本次賽事第5金，賽後全場泳池更驚呼聲連連，因為王冠閎前50公尺時間，距離林建良在2018年香港公開賽創下的全國紀錄24秒42只差0.01秒。

雖然王冠閎沒能改寫50蝶全國紀錄，但再創下50蝶個人最佳成績，王冠閎賽後露出笑容說：「已經很滿意了，這是我個人的50蝶最佳成績，距離我賽前預期希望的目標已經很接近了。」王冠閎比完100蝶後又緊跟著比50自，結果以23秒98，被好友莊沐倫以23秒26帶走金牌。

王冠閎對5天賽程下來表現也是非常正面，他說：「我覺得表現有80分，特別是在身體這麼疲累的條件下，每一天又都有賽程，算是有達到訓練課的目的。」王冠閎馬不停蹄參賽，9日將再出發前往馬來西亞，參加從11日開始國際賽。

今年春季泳賽也冒出不少的泳壇新秀，來自台南無限泳隊的9歲神童何康婗，前一天錯失50蝶金牌，也確定未能完成個人10金完美目標，但她擦乾淚水，今再度於10及以下歲級女子組100蝶決賽對上前一天於50蝶摘金的嚴埕泳隊侯妤蓁，預賽何康婗還以1分18秒37落後於侯妤蓁的1分17秒44晉決賽，決賽何康婗全速泳進，以1分13秒44摘金，單日再進帳3金，總計個人抱走9金1銀和兩破大會紀錄的佳績。

何康婗父親兼教練何兆基坦承，賽前並沒有拿10金的想法，「重點反倒是康婗在許多的項目都有創下個人最佳成績，特別是破大會紀錄的50、100蛙成績進步幅度最大，我們不確定她未來的空間如何，後面就要看她的身理和心理的調適，但我們的一個堅持就是要讓她在離開游泳時都還熱愛著這項運動。」何爸不忘記感謝幫助他們的單位：「康婗這次的小小突破，具要感謝中華民國游泳協會、台南市游泳委員和台南市體育總會和台南麻豆國中校長蔡淑芬的協助和支協。」

2023全國春季游泳錦標賽落幕，全國泳協祕書長曾正宗對選手出色表現大力按讚，也透露在新任泳協理事長陳任邦支持下，今年泳協準備大刀闊斧，曾正宗說：「除了在賽事上推動E化競賽管理系統、無紙化推動並將廢除犯規罰款、賽事重新分級增加排名賽制之外，今年還爭取到兩場國際賽，讓世界都能看到台灣的游泳外，預計年底將舉辦一場有獎金和出場費的年度排名大獎邀請賽，將邀請各項前24名選手參賽，除了有出場費外還有獎金，讓台灣選手在年底都可以做一個共同的比較來確認自己在這個項目的排名。」