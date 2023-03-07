不過受到中國大陸調降今年經濟成長估值到5％與投資者靜待聯準會主席鮑爾周二作證演說，國際油價周一表現疲弱。布蘭特期油盤中下滑0.8％到每桶85.12美元、美國西德州期油也跌落0.7％到79.09美元。

儘管國際油價今年表現略為低迷，但在預測中國大陸解封後經濟將復甦、其他經濟體通膨壓力也會有所緩解，許多能源交易商和企業高階主管仍舊樂觀預期在需求升高帶動下，油價甚至有機會漲到每桶100美元。

因此沙國國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）決定4月再度上調銷往亞洲的多數原油定價。其中阿拉伯輕質原油的每桶官方售價較阿曼／杜拜地區基準均價高出2.5美元，另外也比3月官方售價調高0.5美元。至於重質原油價也較阿曼／杜拜地區均價高出75美分、比上月增加2.5美元。這是沙國連續第二個月對亞洲買主調漲油價，亞洲是沙國最大市場。

不過Aramco銷往美國買主的油價則沒有改變。針對出口到歐洲西北部和地中海地區的油價，該公司表示每桶最多調漲1.3美元。

Aramco執行長納瑟（Amin Nasser）上周曾提到，市場情況已經出現翻轉。他在接受媒體訪問時聲稱，「中國大陸的需求非常強勁」，至於歐洲與美國的需求「也相當不錯」。

該公司目前約有60％的原油都銷往亞洲，其中多數都訂有長期合約，而且每個月都會重新檢視定價。中國大陸、日本、韓國與印度都是它最大的客戶。

年初以來，布蘭特油價略跌1％到每桶85美元左右。去年受到全球經濟放緩與主要央行升息以對抗因俄烏戰爭引發的供應受阻，曾經推升油價升抵到每桶約115美元的高點。