一名在在賽車場上班的男子去年尾隨女客人，趁女客人在放置物品時，自後方強行擁抱對方，抱起上下搖晃並趁機襲胸，嚇得女客人報警處理。法院審結，依犯強制猥褻罪，判處男子有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，男子在某處賽車場上班，與A女為員工與客人的關係，2022年1月間男子尾隨A女到置物區，趁著A女放置物品時，自A女背後擁抱並上下搖晃，過程中觸碰到A女的胸部，讓A女深感不適，事後報警處理。

對此，男子辯稱，自己當時與A女在嬉鬧，矢口否認做出強制猥褻的行為，也沒有從背後擁抱對方；男子的律師則表示，從店內監視器畫面並無法看見男子擁抱A女，只看得出2個黑影接近、有前後晃動。

但法院審理時，法官勘驗A女的證詞，認定A女的證述前後一致，且監視器畫面中明顯有拍到男子尾隨A女到置物區，彎腰自A女背後擁抱對方再放下，過程約3至4秒，A女被抱起時有尖叫反應，還引起周遭的人的注意等，故認為A女的指訴非空言，酌情後，依犯強制猥褻罪，判處男子有期徒刑7月。可上訴。