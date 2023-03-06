全台瘋棒球。世界棒球經典賽（WBC）即將於3月8日至12日在台中洲際棒球場開賽，職棒生涯獲得無數榮耀的前洋基隊守護神李維拉（Mariano Rivera）將來台為3月8日中華隊首戰巴拿馬開球，堪稱史上最重量級嘉賓。現在傳出，賽事承辦單位斥資30萬美元（約9183萬新台幣）邀請李維拉來台開球！

李維拉搭乘的長榮航空BR31班機，在清晨5時55分抵達桃園國際機場，長榮航空地勤人員也特別在登機門手舉各式歡迎牌，熱情齊喊：「We Love You Mo（球迷對李維拉的暱稱）」，歡迎「最強守護神」李維拉來台，並開心的合影留念。

李維拉在入境大廳受訪時表示，很高興可以來到台灣，多年前和王建民在洋基隊時就常常談論到台灣是個美麗的地方，今天親自來到台灣，才理解台灣真的像王建民所說的那麼美麗，也希望能夠看看寺廟、台灣的人文以及城市美麗的風景，親自體驗台灣。昔日洋基隊友、現任中華隊投手教練王建民笑說好久沒見到他，他是很好的學長。

李維拉於巴拿馬出生，擁有「救援之神」稱號，他在大聯盟生涯拿下史上最多救援次數652次，是當年紐約洋基隊陣中的王牌守護神，2019年破紀錄成為史上第一位100％得票率全票入選美國棒球名人堂的球員，也是美國職業棒球大聯盟在傳奇42號傑基羅賓遜（Jackie Robinson）球衣退休之後最後一名穿上這件背號的選手。

據《今周刊》報導，賽事承辦單位「悍創運動行銷」砸了30萬美元（約9183萬新台幣）邀請李維拉開球！