同為藝人的賈靜雯和修杰楷結婚8年，育有3名女兒，一家五口過著幸福、快樂的生活，今(6日)修杰楷過40歲生日，賈靜雯放出多張和修杰楷的同框照，還寫下濃情蜜意的告白，稱他是家中「很重要的支柱」，讓粉絲看得都好害羞。

賈靜雯在臉書提及修杰楷已到不或之年，特意發文慶祝，並感性表示：「這位先生是我們家很重要的支柱，出門旅行，朋友們都說可以沒有我，但一定要有他」，接著一一細數老公的好：「我忙碌，他可以1打2的帶小孩去旅行，他可以清冰箱滿足全家的味蕾，重點還很美味！」

賈靜雯認為老公修杰楷生日這天，全家人的陪伴是最好的禮物。(圖/賈靜雯 FB)

這些老公的付出，賈靜雯都看在眼裡：「我這些年可以如此幸運跟安心的去做我喜愛的工作都是因為他，因為他無限的支持，我才能繼續在我的工作領域發光發亮，因為他說～妳值得被大家喜愛跟看見」，也因此趁著修杰楷生日這天，她想用全家人的陪伴讓他開心：「修先生，生日快樂40歲大壽，給你滿滿的驚喜跟祝福，你最好的禮物就是被全家大小及寵物包圍，這樣的愛是不是很滿足。」

賈靜雯出賣修杰楷快篩醜照，還稱是疫情限定版。(圖/賈靜雯 IG)

除了發長文跟修杰楷告白，賈靜雯也出賣老公做快篩的醜照，可見修杰楷瞇著一隻眼睛，拿著棉花棒捅向鼻孔，與螢光幕前的帥氣模樣有些差距，讓賈靜雯打趣說：「這個表情很值得在生日這天曝光，疫情限定版，40生日快樂」。