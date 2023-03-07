英國首相蘇納克（Rishi Sunak）去年秋天上台以來，多個行業發動罷工，對於保守黨執政帶來威脅。現在，讓蘇納克頭疼的事情終於少了一件，英國消防工會周一（6日）表示，工會成員已透過投票接受拉高薪酬的提議，這讓一場可能危及公共服務運轉的危機暫告解除。

路透社報導，英國消防工會（Fire Brigades Union，FBU）說明，會員投票結果顯示，參加投票的工會成員大約96%支持新的薪酬方案。本次投票率為84%。

新提出的方案把打火弟兄去年7月起的薪水拉高7%，今年7月開始薪資再加5%。工會領導幹部上月向工會成員推薦這個新方案，與前次提議加薪僅2%的舊案相較，新案有了「重大轉變」。

英國消防隊員今年1月投票決定要發動全國大罷工。倘若成真，這將是2003年以來打火弟兄首度因為薪資問題走上街頭。

蘇納克去年10月25就任英相，內政問題還是接連不斷，光是為了阻止多個行業上演大罷工就傷透腦筋，護理師、救護車人員、教師、公務員、火車司機都採取大規模罷工行動，要求政府加薪。

英國通貨膨脹達到兩位數，物價大漲，百姓日子難過。代表多個行業的職業工會也已疾呼調漲薪水數字。

消防隊員不罷工了。預計本周登場的救護車工作人員大罷工也喊了暫停，工會即將與政府代表展開薪酬談判。