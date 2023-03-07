市場關注，去年下半年至今年1、2月散裝船現貨市場日租走跌，對台航營運的影響？台航董座劉文慶強調，旗下散裝船隊屬中、小型船舶，中小型船舶日租金較海岬型運價相對持穩，且換約多數在去年上半年議定，並於第四季生效，新租約所議之固定及半浮動日租金皆較舊約為佳，尚能維持一定獲利。

台航是陽明大股東，截至去年底仍持有陽明股票約3.7萬餘張，暫無處分計劃。法人估，若以政府112年預算書揭露，陽明去年預計每股股利23元計算，台航今年可望還有近8.5億元股利收入。

台航去年營收38.73億元、年增約20％，約88％來自散裝航運收入，營業毛利約13.38億元、年增約4.8％，營業毛利率34.6％，因運價自下半年起逐漸疲軟，故低於前年的營業毛利率39.6％。

法人估，隨著散裝船隊換約效益、3艘散裝新船加入，及中油觀塘工業港港勤船自去年11月起至今年4月陸續交船營運，台航今年毛利率有望維持一定水準。台航去年業外淨收入約10.06億元，主要係認列持有陽明股票股利收入7.46億元，處分1艘船齡較大船舶利益1.95億元，及美元兌台幣匯率走升，認列淨美元資產兌換及評價利益1.22億元；加上FED今年持續升息，利息費用高於去年同期，台航已加速還款因應。

台航近年持續船隊汰舊換新計畫，積極處分船齡高且較無競爭力船舶，目前公司散裝船隊平均年齡降至5.5歲，並於去年訂造各2艘6萬噸、4萬噸散裝船，預計明年陸續交船。

展望後市，台航表示，若烏俄戰爭不要擴大，聯合國協調黑海穀物出口協議續行，歐洲各國擴大自美國、南美、印尼等國進口煤炭，航程浬數加大，且大陸開放國境及放寬房地產信用管制，都將有利大宗原物料海運需求，促使運費走揚。