近幾年來，日本社會對台灣頗為關心，在聽到蔡政府持續說「大陸對台灣進行認知作戰」，這引起日本紀實作家安田峰俊的興趣，並刊載於日本的周刊上。原本綠營側翼以為他是自己人，紛紛轉載並加油添醋。然而安田出面澄清，強調他不認為「反對蔡政府=中共同路人」 。

這篇報導刊在於集英社的週刊雜誌『週刊プレイボーイ』，安田峰作在今年2月底特別來到台灣，他已從親綠網友那裡獲知最被痛恨的幾個反蔡、反綠的YouTuber，包括朱學恆、歷史哥、寒國人。安田一個一個去訪問，並刊載他們對時政、對兩岸的看法。

對於大陸的大外宣，安田認為效果不大，「不論外交官的戰狼外交，大陸官媒在海外社群平台上的言論，對台灣的影響力比你我想像的都還要低。」

他話鋒一轉，說起對綠營操作輿論與網路暴力的出征亂象，他說「反倒是我在這次採訪中看到綠營的問題。很明顯的，只要是和執政黨不同的言論，都先把你貼上認知作戰的標籤。」

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「台灣在2014年發生了太陽花學運，綠營乘勢而起，蔡英文在兩次的選舉中皆輾壓對手而獲勝。但是，台灣內需市場的發展已經到底，要以對抗中國的姿態來發展經濟是一件很困難的事，老百姓生活也苦不堪言。還有，同性婚姻合法化、用唐鳳這樣的人物當官，一邊看似華麗精美的政策，一邊卻是滿地的舞弊貪汙，綠營的人也認為只有綠營才能代表台灣（就跟這次去貼認知作戰的標籤一樣）。」

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「執政後就態度傲慢、吃相難看」我在台灣聽到許多這樣的聲音。

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「這次，我所採訪的朱學恒和歷史哥，他們都曾寄望於太陽花學運和蔡英文，但所託非人而失望離開。他們之所以這麼有影響力，絕對不是什麼中國協力者，只是因為有太多太多跟他們一樣失望的人們而已。」

安田最後表示「對已經成為大國的中國大陸來說，比起什麼細緻的政治宣傳，還不如利用資金和物質的力量來秀實力，。對台灣來說，中國的威脅確實是存在，但還是不要搞這種講出去連狗也不信的陰謀論。台灣這次「認知作戰」的爭議，應該有很多值得我們日本借鏡的地方吧。」

很顯然，安田不覺得朱學恆、歷史哥、寒國人就是所謂的中共同路人，他們只是對目前的綠營執政黨失望，提出自己的批評。

另外特別搞笑的是，安田的文章在刊出後，發生了綠營側翼的「大型翻車現場」。包括「新二七部隊軍事雜談」、「百柯全書」、「Mr.柯學先生」都爭相走告，在臉書上轉錄安田文章的截圖，喜孜孜的寫「恭喜朱學恆被日媒認證是親中協力者」這類的說法。

但是，安田峰作之後出面說：「我的文章並不是你想象的那樣。文章中提到的一些反綠Youtuber，他們與所謂的"認知戰"毫無關係。我不一定同意他們的話，但對某些人眼中的'不愉快的意見'的倡議者，即是被CCP收買的輿論代理人，並不正確。」

遭到作者如此不留情面的澄清，泛綠側翼感到惱怒，立即批評他不瞭解台灣，小看了對岸認知作戰的危險。對此，安田峰作仍然強調自己是旁觀的第三者，儘量保持中立。下一篇，他將走訪金門。