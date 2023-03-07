大陸山東省威海市一名男子近日開車發生車禍，強大撞擊力導致整輛車報廢，人卻非常幸運一點事沒有。有趣的是，男子看著車子被撞得面目全非，心中十分感慨和不捨，當即跪在地上磕頭，拜別陪伴自己10年的小車。對此，妻子笑說「應該磕的，人沒事是車替他擋災了！」影片曝光後引發網友熱議。

綜合陸媒報導，當事人肖女士透，這輛車整整陪伴了他們一家10年之久，從她和自己的老公戀愛到結婚，再到懷孕生孩子，現在兩人已是人到中年，夫妻倆和這輛車之間非常有感情。這一次，自己的丈夫發生車禍，車子當場撞成報廢，人卻奇跡般安然無恙，讓她覺得非常不可思議，感覺像是汽車幫忙擋了一災。

看著車頭變形的慘況，夫妻倆心中非常難過和不捨，因為這輛車陪伴了他們整個青春。所以，丈夫才對著車子磕頭跪拜，感謝10年的陪伴，也感謝救了自己一命！對此，網友們感同身受，「雖然是物體，但是萬物使用時間長了都有感情。我每次跑完長途，都會心裡感謝一下自己的車，摸一下方向盤默念辛苦了！」

另外，也有車主提到，「我的車陪伴了我13年之久了，以前接送女兒初中到高中再到上下班，真的有感情，捨不得換，而且沒有出什麽故障，內飾還和新的差不多。其實也不是換不起，有感情而且也沒必要換。」

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