台積電董事長張忠謀在美國亞利桑那州設廠動土典禮時，在美國總統拜登面前說出「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」後，引發了外界廣泛討論。有人說全球化確實早已不存在，也有人說全球化其實是進化中，只是已非張老熟悉的「全球化」。 哪個說法正確？兩者都對。 俄烏戰爭屆滿一周年之際，《遠見》帶領您檢視全球化的未來命運。

自從美國對中國發動貿易戰以來，全球化已逐漸成為兩極化的發展趨勢，猶如冷戰時期的美蘇對抗局面，以台積電來說，在美中晶片戰被迫選邊靠攏美國，未來在國際貿易舞台上，將逐漸形成美國領軍的自由世界集團對抗中國為首的專制體制集團，兩個集團搶奪全球化的話語權，直到一方認輸為止。

俄烏戰爭爆發後，舉凡原物料、能源、糧食等供應鏈的「被截斷」，更是全球化遭到破壞的明證。假若俄烏戰爭落幕，這些供應鏈能否恢復原狀？還是會呈現另一種風貌？

「全球化已死？」「一個世界兩個系統？」「如何選邊站？」「該押寶美國，抑或中國？」……這一連串的疑問句，對現今全球企業主來說，不但是2023年度的最佳「關鍵詞」，更將是揮之不去的糾結與陰影。尤其「俄烏戰爭」開戰，在2023年2月24日屆滿週年，全球的裂解愈演愈烈之際，感受更深刻。

中美對峙、俄烏戰火未滅 衝擊每一位地球村民

畢竟，原本行之多年的全球化秩序與慣性，在美中貿易戰愈演愈烈、俄烏戰爭持續延燒的情勢，以及造成「兩極對立」的法案陸續拋出下，逼得在國際貿易平台的生存玩家，都得重新找尋潛規則，猝不及防。

這絕非空穴來風。一位消費性電子產品台廠公司，在受訪時就道出他的無奈：「很多歐美知名品牌客戶，已慢慢轉向非中國生產的供應商（合作），中國本地的供應商只好開始在地化。」

他以美國蘋果公司為例指出，一台iPhone的記憶體採取兩種規格製造，在中國國內市場銷售的，使用長江儲存製造的晶片，在非中國市場銷售的商品，便使用台灣或南韓製造的晶片。」

此外，受美中貿易戰影響，許多在中國大陸設廠的IC設計台廠，在美國的一聲禁令下，面臨大量砍單的窘境，導致庫存量過剩，不少員工更對於公司未來的營運憂心忡忡，甚至擔心自己飯碗不保。

可以見得，中美對峙影響所及，不只是政治、軍事上的對壘，對於全球的企業、每一個員工，甚至每一個地球村村民，都產生了或多或少的衝擊。

張忠謀高喊全球化已死，「再全球化」時代來臨

上述案例清楚顯示，以往定於一尊的全球化（globalization）已然消逝遠颺，由於經濟上的保護主義漸起，政治上的地緣政治（geopolitics）讓全球治理淪為笑柄，文化上的強勢文化漸使各國本土文化噤聲，都讓全球化不但已經變形，甚或開始裂解、重組。

回顧自1992年年底冷戰結束後，以美國為單一核心的全球化系統，在這30年間，先後歷經911恐怖攻擊、全球金融海嘯、英國脫歐、美中貿易戰、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等六大事件，已逐次重擊著國際之際的信任度，慢慢分解掉全球的合作系統，使得原本人類共享的全球化紅利漸次消失。尤其近幾年發生的美中貿易戰、新冠疫情以及俄烏戰爭，更為去全球化踢進了臨門一腳，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

易言之，在這波全球化轉變的過程中，由美國單核心主導的全球化，恐已畫上句點。

單一核心主導的全球化之所以被迫瓦解，還有另一個主因，即是雲端技術、區塊鏈、5G……等數位技術的成熟，導致世界運作的規則去中心化，讓單一強權不再握有唯一的話語權。

對此，2019年，世界經濟論壇（WEF）提出「全球化4.0」的概念。WEF指出，有別於前三次的全球化，都架構在實體商品上，而正在發生的第四波全球化（全球化4.0），則以數位商品、服務為主。

正因為數位世界具有去中心化的特性。因此，未來若進入「全球化4.0」的階段，不會再只是美國說了算。

有趣的是，儘管美中貿易戰，甚至俄烏戰爭導致民主與威權國家的對峙，讓原本標榜世界合作的全球化，漸漸走向各自分裂的「去全球化」，但畢竟商業、政治、醫療，甚至令全人類頭痛的氣候變遷，都無法由單一國家一肩扛起，都需要在國際間尋求合作，因此，「跨國合作」不會自此消失。

所不同的，是未來國際間，將會是各國各自結盟，各自尋求共主，世界的生態圈將重新洗牌，我們姑且稱之「再全球化」。

中華經濟研究院國際經濟所副研究員戴志言就指出，「這種區域貿易聯盟的形態愈來愈多。」亦即由強國領軍，設計自成一套的國際秩序，進行 「再全球化」。

地緣政治讓自由貿易蒙塵 兩強「拉幫結派」各立山頭

以現勢來看，美、中最有可能成為「再全球化」過程中的兩大新共主，換言之，新版的全球化，將是美、中各據山頭、各擁附庸國的兩大體系。

歌舞昇平的時代，政治不會成為主要的討論焦點，但是當外在環境變化極度不確定時，政治就會是左右全球經濟及國家間關係的主旋律。

於是，在地緣政治愈趨影響全球自由貿易之際，跨國公司與各國政府驚覺，投資布局無法再如以往，只考量在成本較低或獲利較高「比較利益」（comparative advantage）的地區生產，而是逐漸發現，自由貿易過去所服膺的成本、市場、物流等制價因素，都已慢慢退場，將舞台讓給地緣政治。

正因此有感於全球半導體業者面臨因地緣政治劇烈改變的局勢，才有了張忠謀「全球化和自由貿易幾近壽終正寢，不大可能起死回生」之喟嘆。

既然美國與中國各自帶動的「再全球化」，將占據未來的世界舞台，可以想見的是，「拉幫結派」會是兩強各自占據舞台的主要手段。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真分析，面對美國希冀自建完整供應鏈的新局勢，張忠謀選擇了「再全球化」布局來因應，儘管生產成本劇增，但在面臨地緣政治變局的前提下，台積電還是必須將製造端遷往包括美國、日本、歐洲等客戶的所在地，改變營運模式。

後俄烏戰爭供應鏈洗牌 能源、糧食生態圈組新同盟

若說美中貿易戰促成全球化漸向兩極靠攏的發展趨勢，那麼，2022年2月24日爆發的俄烏戰爭，則是這波「再全球化」進程的催化劑。

以能源採購為例，俄羅斯利用切斷供應歐洲的天然氣做為籌碼，希冀歐洲各國不要干涉俄烏戰爭，卻讓歐洲猛然覺醒，把購買天然氣的訂單大量轉向美國，確保能源供應無虞。

失去歐洲市場的俄羅斯也不甘示弱，獲得了原本向美國大量採購能源的中國訂單奧援，大幅降低了失去歐洲能源市場的傷害。

一場俄烏戰爭，使得全球能源供應關係大洗牌，原本是美中合作vs.俄歐聯盟的市場現況，反轉成為美歐聯盟vs.中俄合作，這就是目前，甚或未來國際局勢的樣貌，在向美中兩極靠攏的過程中，漸次形成兩大集團的競爭，集團各自擁兵自重，強化彼此間的合作關係，增加向另一集團陣前喊聲的本錢。

站在中國的立場，如果俄羅斯在俄烏戰爭後的國際實力遭到削弱，美國與西方國家將集中更多力量抗衡中國，北京面臨相對不利的國際態勢，除了聯合立場相同的國家壯大競爭實力，別無他法。

國防安全研究院助理研究員許智翔分析，在烏克蘭因戰爭導致糧食供應鏈大亂之際，不排除中國悄悄聯合巴西、阿根廷等糧食出口大國，結合俄羅斯構築有別於美歐的糧食供應生態圈，加上巴西、阿根廷早已不吝表態對中國一帶一路倡議的興趣，中俄為首的聯盟在全球糧食安全上，會以此做為槓桿影響美歐以外的第三世界國家，美歐在當地恐將痛失以往的優勢。

繼半導體、能源後 美中兩大新戰場 ：太空與AI

其次，2023年2月，出現在美國領空的一顆「間諜氣球」，再度讓本已緊張的美中關係陷入低潮，不但使美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計畫訪問中國的行程無限期延後，白宮更宣布，把六家與製造氣球相關的中國企業，列入貿易黑名單。

被中國稱為「浮空器」的氣球，暗示美中未來的競爭主戰場之一：太空。

除了半導體、能源供應以外，「太空領土」及「生成式AI」，將是「再全球化」下美中對抗衍生的兩大新興戰場與系統。有別於傳統的領土、軍武、貿易等實體衝突，太空戰場及AI戰場將超脫目前人類的所有想像，美中兩國在這兩個新興領域的競逐，也一定程度地改寫了「地緣政治」的定義，將角力賽延伸至地球以外、虛擬場域。

美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）2月6日訪問日本時表示，中國的太空計畫進展神速，美國不排除中國在月球南極登陸後，擅自將登月點宣布為中國領土的延伸，試圖控制月表資源最豐富的地點，甚至禁止美方進入。

另外，被特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）譽為「表現令人瞠目結舌」（scary good）的聊天機器人「ChatGPT」，在2022年11月推出後，強大的運算功能與模擬真人的功能迅速席捲全球。對此，中國百度不甘示弱宣布將打造「華文版的ChatGPT」，預計2023年3月與世人見面。

這兩個事件凸顯出美中兩國在太空、AI領域你爭我奪的激烈程度，在這個「再全球化」的時代，也更加令人確信，「一個世界兩個系統」將是未來不得不承認的現狀。

太空產業與科技產業向來是國家實力的展現與象徵，不論是中國的天宮太空站，抑或與ChatGPT打對台的「文心一言」（ERNIE Bot），在在顯示出除了中國對西方主宰秩序的對抗之外，更凸顯了北京意欲另闢蹊徑，創造中國特色國際秩序的企圖心，並與志同道合的國家，在政治、經濟，甚或文化方面，藉由「再全球化」的權力洗牌，與美國一拚高下。

再全球化鋪天蓋地而來 尋覓台灣安身立命之道

在美中貿易戰的前提下，2022年10月的中共二十大召開後，中國國家主席習近平對外宣示中國重回社會主義路線，大幅增加了國際大廠進入中國的困難度。台灣廠商也不例外，不少台廠因此收到美國訂單做為補償，前往泰國、越南設廠生產，「轉單效應」降低了企業在產能撤出中國後對獲利的衝擊。

安侯企業管理股份有限公司（KPMG）董事劉彥伯認為，台商的適應調整能力很強，除了「轉單效應」，台商產製基地本來就持續規劃風險分散，提前布局東南亞，從越南、泰國、馬來西亞到菲律賓，全部押寶在中國的比例很低，所以在「再全球化」的潮流中，儘管初期調整會比較辛苦，但台商獨具的彈性特質會短空長多。

劉佩真認為，面對「再全球化」趨勢，台灣的戰略高度更應著眼於台美未來科技的合作，特別是美國在新興科技領域，包括AI、超級電腦、資料中心、伺服器、智慧汽車、航太航空、量子電腦等卓越的技術發展，若進行台美新興科技領域全面性的實質合作，形成強強結盟，不失為安身立命之妙方。

戴志言則是提出警語，無論面對美國或中國，台灣不能陷入「俄羅斯以天然氣勒索歐洲」的陷阱裡，台灣政府對此必須進行完整的沙盤推演，不能「矇著眼睛走鋼索，還自認很安全」。

以太空科技發展為例，盧森堡成立的太空中心旨在利用太空通訊，為境內銀行增加管理全球客戶財富的處理速度，也提升交易安全性，吸引更多全球富豪到盧森堡存錢，不必在美中兩強之間選邊，這是盧森堡太空產業的附加價值。台灣發展太空產業的利基或附加價值在哪裡？盧森堡的例子可以做為借鏡。

值此俄烏戰爭一週年之際，《遠見》特地製作了「全球化已死」專題，仔細剖析在全球化不可逆且同時進化之際，包括：台灣產業如何因應？未來趨勢為何？美中新戰場在何處？台灣如何自處？讀者都可以在這個專題中找到答案。

「再全球化」浪潮鋪天蓋地而來，沛然莫之能禦，台灣要選擇了解它，並從中找尋安身立命的方法；還是要繼續無視這股外界環境的變遷，依舊故步自封，選項已經很清楚。台灣，準備好了嗎？

本文作者：簡嘉宏

（本文摘自《遠見雜誌3月號441期》）