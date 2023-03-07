2023年伊始，當世界的眼球全聚焦在美國貿易、晶片及太空爭霸戰，彷彿世界都只繞著美中兩國跑時，殊不知，卻有一個地方，無畏大國間的烏煙瘴氣，在三年疫情中，默默地以驚人的速度成長。

根據標普全球市調（S&P Global Market Intelligence），沙烏地阿伯、埃及、伊朗、以色列所在的中東與北非地區（MENA, Middle East and North Africa）2022年實質GDP成長了6.1％，不但是世界均值的兩倍，還超越了金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）、東協、拉丁美洲等新興市場，寫下18年來的新高。

MENA經濟一支獨秀，爭辦國際賽刷存在感

除了經濟一支獨秀，這些國家也透過承辦世界級的活動，刷出存在感。

從2021年在阿聯的杜拜世博會、2022年埃及氣候變遷大會（COP27）、甫結束的卡達世界盃，到今年底的COP28，又回到杜拜，等於連兩屆的COP主辦國，都由MENA成員國獲選。

沙烏地阿拉伯更成功爭取，在一座預計於2026年完工的城市「NEOM」，舉辦2029年的冬奧。未來在沙漠滑雪，再也不是夢！

MENA國家的崛起，似乎指日可待。但一提及阿拉伯世界，台灣人的印象還是停留在石油大亨、奢靡的帆船飯店；而面對北非國家，想到也還是歷史課本裡的埃及金字塔與人面獅身像。

也就是說，論在台灣的知名度，MENA在新興市場中，既比不上與台灣相鄰的東協，就連拉美，台灣人也因為其地近北美，反而較為熟悉，因此，MENA猶如台灣未知的「黑暗大陸」。

不過，對MENA的不熟悉，也不獨獨發生在台商身上。就連身經百戰的西方企業，也都有因為對其文化不夠了解，而吃過虧的經驗。

去年底世足賽在卡達舉行，百威啤酒雖然原本要贊助6500萬英鎊（約新台幣23.9億元），成為獨家的啤酒供應商，卻在開賽前一週，才赫然發現，卡達皇室十分堅持伊斯蘭禁酒的教義，使得百威也只能忍痛撤案，最後蒙受重大損失。

《遠見》前進沙漠，見證崛起中的埃及

只能說，對台灣人而言，MENA是個商機龐大的處女市場，但由於地理、文化上的距離，讓台商在前進時，總是「既期待，又怕受傷害」，因此《遠見》記者深入MENA中人口最多的國家——埃及，到訪多個城市、親身訪問少數捷足先登的台商，剖析他們的成功經驗談。

一分鐘看懂埃及。（圖/ 遠見提供）

飛機盤旋而降，窗外漫天黃沙中，我們看見了土黃色的矮房與密集的街道，最吸睛的是，在平坦的屋頂上，鋪滿了太陽能板，像為撒哈拉鋪上了一層科技的草皮。

機場旁七、八個線道的現代化高速公路，層疊迴旋，上頭卻是沒有門與空調的小巴，九人座的車型塞了十幾個人，經過了頭頂麵包籃去趕集的婦女。傾圮、髒亂的老城區巷弄與全新都市規劃的整齊市鎮，僅有一路之隔。

這裡是埃及首都開羅。

「老實說，當時還真是有點緊張，在飛機上看著一片黃土，不知道未來會在什麼樣的環境生活，」上任三年，2020年1月時才第一次踏上埃及的外貿協會開羅貿易中心主任葉人誠回想。

人人都聽過埃及，知道法老。今年是古埃及圖坦卡門王的墓，考古挖掘出來第100週年。木乃伊文化中對人體細緻的處理，反映埃及醫術發達。

史學家荷馬甚至在《奧德賽》中，稱讚「埃及的每個人都是稱職的醫生。」但很少人知道，今天的埃及，在醫療領域也急起直追。

葉人誠分享，埃及英國大學牙醫系門診部才剛投資一批最先進的醫療器材，一天可以輕鬆處理超過1000個病患，其中的醫材零件是廣大市場。疫情中，埃及與中國科興合作，年產10億劑疫苗，成為MENA地區最大的疫苗生產商。

又如人人都知道，埃及96％的國土是沙漠，以至於99％的人口，居住在5％的國土上。且埃及不像MENA中的多數國家，有石油做為建設的基金，所以經濟發展一度落後阿拉伯、阿聯酋。

但很少人知道，老天以另一種方式，眷顧這個文明古國。陽光充足與富饒的尼羅河平原，讓埃及成為農產大國，農業貢獻14％GDP，僅次於建築與不動產開發。在2018年，柑橘出口產值達7.7億美元，占埃及水果總出口額的55％，也讓埃及穩坐世界上最大的柑橘出口國。出口貨物的物流，則因此有龐大市場。

五大關鍵利基〉擁天時地利、開放市場，吸引外資投資

這些現象級的商業機會背後，攤開五個關鍵的數據，便可以感受到埃及的優勢：

首先，是地理位置。世界12％貨運航線經過埃及境內的蘇伊士運河，光一條運河，一年就帶來63億美元的「過路費」收入，約是埃及2％的GDP。

埃及的地理優勢，展現在相對與絕對位置。相對位置而言，埃及位於地中海、紅海的交界，四通八達，讓貿易成為埃及商業的主旋律。

以絕對位置而言，低緯度以及高溫炎熱的平原，也是得天獨厚。隨著氣候策略成為全球治理的新方向，陽光普照的埃及，成為非洲光電的基地，聯合國不少試辦的電網計畫，就選在埃及。如今埃及也是非洲第二大的光電大國，共有1675MW。

第二個關鍵數字，則在於建設新首都投入的80億美元支出。

埃及政府眼見MENA地區如杜拜、卡達在過去20年憑藉著造鎮計畫興起。加上過去開羅省、吉薩省（Giza）和蓋勒尤卜省（Qalyub）組成的大開羅都會區人口幾乎與全台灣相當，是全非洲人口最多的都會區。

悠長的歷史與規模龐大的貧民窟，成為都市發展沉重的包袱，也讓都市重劃幾乎不可能。埃及政府因此在2015年開始動工，十年內預計投入80億美元，在開羅與蘇伊士運河間的沙漠，重新創造一個700平方公里、與新加坡差不多大小的新首都（New Capital），能容納600萬居民，希望造鎮做為整個產業的火車頭。

俄烏戰事、疫情夾擊,近年埃及GDP成長趨緩。（圖/ 遠見提供）

第三則是人口紅利。埃及總人口在2020年破億，排名全球第14，以全非洲來看，雖僅排名第三，輸給奈及利亞、衣索比亞，但在地廣人稀的MENA國家來說，則有絕對的優勢。

不只近十年來2％的人口成長率，讓西方國家望塵莫及，30歲以下人口占六成、中位數也只有24.6歲，更是典型的「低金字塔」，呈現開發中國家的特徵，意味著龐大的市場與勞動人口。除了人多，人口平均受教育十年，在非洲國家中，也名列前茅。

葉人誠因此建議台商，如果想到埃及，可以以「內需為底、外銷為主」切入市場。

來自台灣、專做美國生意的紡織廠傑展，在埃及第二大城、亞歷山卓鄰近沙漠的工業區中，招來3600名工人。它不但不怕招不到當地人，工廠大門外還時時集結一群渴望賺到錢的年輕男女排隊遞履歷，彷彿當年西進熱潮中，中國台商工廠外的榮景。

葉人誠直言，從工具機到紡織、三輪車，製造業在埃及大有可為，因為埃及正在經歷從輕工業、手工業轉型，尋求進口替代與技術知識，這時擅長「知識管理」的台商，最適合將耗費人力的工業產業，移師到這裡。

青年勞動力充沛。（圖/ 遠見提供）

第四，在於埃及的開放。埃及位處兩大洲的交匯，且是平原地形，自古以來是兵家必爭之地，如曾受亞歷山大大帝征服而得名的亞歷山卓港，各大殖民列強，幾乎都曾直接或間接控制過埃及。

既然莫之能禦，不如與狼共舞、左右逢源。如今埃及雖由軍政府政治，但是貿易開放，與不少國家簽訂貿易協定，所有的區域組織，從東南非共同市場協定（COMESA）到美國主導的合格工業區方案（Qualified Industrial Zone, QIZ），都能見到它的身影。

當非洲人喊出團結時，埃及是北非發展的火車頭；當阿拉伯需要盟友，它是MENA中與西方世界互動最頻繁的窗口；當美國民主黨想「重返非洲」、打擊伊斯蘭國（IS）時，它熱情地接收了武器；當中國一帶一路西進，要幫埃及蓋非洲第一高樓標誌塔（Iconic Tower）與輕軌，它當然雙手歡迎。

最後，根據世界銀行統計，2011至2020年間，埃及來自外國直接投資（Foreign Direct Investment, FDI）達562億美元，排行非洲第一。不但超過第二名的奈及利亞與第三名的南非，百億有餘，即使在疫情中，衰退的幅度，也比世界平均值小。

政治角力埋隱憂〉革命後外資減、遊客止步，財政赤字嚴重

不過，投資熱潮背後，埃及還是有一些隱憂，值得留心。尤其那一段動盪的時期，仍深深影響著埃及。那便是待得夠久的台商們，不約而同地都提到的阿拉伯之春。

2010年底，阿拉伯之春開始，由突尼西亞民眾上街示威，以國花茉莉花為名，反對極權政治，逐漸發展成橫跨多個阿拉伯國家串連的社會運動。對埃及而言，也最終讓執政30年的前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）下台入獄。

此後埃及政治雖一度進入民主時代，但為期不久，政權便又回到軍方出身的現任埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）身上。軍國體系下有大量的國營事業、言論管制，槍桿子出政權，幾乎是這十年來，埃及的宿命。

革命也讓FDI下降與遊客止步，這兩股讓埃及賺外匯的力道，一度疲軟，進一步造成中央政府的嚴重赤字。

然而，滿是機會，永遠是非洲大陸的魅力。隨著MENA透過一次又一次的國際大事「練兵」，堅強的經濟實力打底，讓世界重新看待這個古老但陌生的地區。不論看不看好，除了美、中、歐、亞，如今又有了一個新的市場，值得留心。

本文作者：白育綸

（本文摘自《遠見雜誌3月號441期》）