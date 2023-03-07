綠色投資、ESG、永續、減碳，絕對是這兩年企業最夯關鍵字，而2023年更興起一股「綠色存款」浪潮。「綠色存款」是什麼？企業是看在哪一點賺更多，因此趨之若鶩？

綠色存款，似乎成為銀行業的新風潮。像是國泰世華銀行，從去年7月開辦，截至11月底，不過短短四個月，就號召超過30家企業參與綠色定存專案，總承作規模竟逾新台幣100億元，熱烈響應的程度也刷新紀錄！

今年初，凱基銀行則宣布和臺灣首廟天壇、台南西羅殿、歸仁仁壽宮及嘉義九華山地藏庵等宗教團體簽訂綠色存款專案，其將投入於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及節約、汙染防治與控制、水資源節約潔淨或回收循環再利用等綠色融資。在宗教界可謂創舉。

凱基銀行也表示，「綠色存款專案」自去年5月下旬推出，短短一個月吸引近30家企業響應，募集金額逼近新台幣40億元，其中包含友達光電、太平洋崇光百貨(遠東SOGO)、永豐餘消費品實業等企業，客戶遍及顯示器產業、航空、海運、半導體、電子機械、百貨、營建、鋼鐵…等產業，成功集結各產業客戶的能量。

綠色金融與綠色存款是什麼？

所謂的綠色金融，指的是透過資金替環境創造正面影響力。（圖/ 遠見提供）

但是，綠色存款與綠色金融，到底是什麼？為何有如此大的吸引力？可從定義見端倪。

所謂的綠色金融，指的是透過資金替環境創造正面影響力。而其中的綠色存款，專業上的定義，指的則是在金融機構投入一筆定期存款，協助銀行將此筆資金運用在其指定的綠色融資專案。

金管會近年推動「綠色金融行動方案3.0」，積極發揮以金融能量引導淨零轉型，所以各大銀行也陸續推出專案，綠色存款便是一例。

專款專用於ESG項目，專案利率再加碼

金管會近年推動「綠色金融行動方案3.0」，積極發揮以金融能量引導淨零轉型。（圖/ 遠見提供）

這些企業的首要盤算，莫過於享有更多利息，更替永續發展提供資金動能、享有專屬的綠色定存利率，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃

不僅是凱基銀行，過去外界所熟知的「綠色金融」，包括綠色融資、綠色債券及ESG基金等，「綠色存款」顧名思義，第一、這筆資金通常是專款專用，銀行會轉而支持有環保效益的項目和計劃，包括可再生能源、可持續廢物管理和適應氣候變化等議題。

第二、存款利息方面，銀行通常會依照牌告利率作「加碼」，以增加誘因。然而，對企業客戶而言更實質的意義，是展現對環境及社會產生正面影響與長期效益的行動。

收受存款後，銀行必須經會計師簽證，以及定期向存款客戶提供該筆資金使用情況的報告，這對希望支持綠色低碳的企業來說，更加直接。第三，也降低誤投「漂綠」或「漂永續」項目的風險。

各銀行拚業績，國泰世華承作超過百億

國泰世華銀行的綠色定存專案，至今總承作規模竟逾新台幣100億元，這其中不乏多家國際大廠供應鏈客戶。（圖/ 遠見提供）

此外，國泰世華銀行的綠色定存專案，至今總承作規模竟逾新台幣100億元，這其中不乏多家國際大廠供應鏈客戶，如可成、漢唐、亞崴、友輝光電、能率、多聯科技等響應，相關綠色存款資金目前用於投入再生能源產業發展，如：太陽能電廠融資、風力發電、漁電共生等項目。

國泰世華銀行副總經理?珍瀚指出，世界許多知名企業皆要求合作對象必須有更多綠色行動，而企業除了推動轉型，引進再生能源、改善製程與汰舊設備外，也紛紛加入綠色存款與綠色投資的行列。

據了解，致伸科技就將參與綠色定存的相關資料納入永續報告書中，讓外界得以了解其永續作為。

温珍瀚補充，國泰世華銀行大陸子行亦於去年11月推出綠色存款專案，成為在大陸地區首家推出此業務的台資銀行，此舉也吸引向來關注減碳議題的東元集團主動率兩岸子公司響應專案。

換句話說，現在有愈來愈多企業主動找上銀行，願意更積極地參與綠色金融，甚至是一手向銀行借錢申請綠色融資，用在自己的產業轉型上，另一手把錢存到銀行，轉到其他有需要的產業，創造多元循環金流。

「對我們來說，推動綠色存款是和客戶深化『議合』的過程！」永豐銀行財務長許如玫指出，對金融業而言，除了直接投資，現在更重視的議題是鼓勵客戶一同參與綠色轉型，為2050年達到淨零排放目標而努力。

為此，引資金活水至符合永續發展及減碳的項目，也成為擴大影響力之重要一環。

至於參與門檻，每家銀行各有差異。舉例來說，永豐銀行推出的法人戶綠色定存專案，限定的單一客戶起存金額3000萬元新台幣起跳，每次存期為三或六個月，利率則是牌告固定利率加碼0.2％。

又或者，是跟銀行直接約定金額，例如陽明海運和星展銀行台北分行便承作了新台幣10億元綠色定存。

事實上，不只是台灣，國際間包括歐盟、英國、新加坡、馬來西亞等國家，皆積極研議制定綠色或永續經濟活動的標準。

可以確定的是，今年綠色金融在政策鼓勵、銀行及產業界積極投入下，依舊會很熱鬧，除了第三方顧問認證的商機，也衍生出一個新議題，那就是，資金有了，但有沒有這麼多「對的產業」可以投資？這又是對金融圈另一項新的考驗了！

本文作者：廖君雅

（本文摘自《遠見雜誌3月號441期》）