旅日好手吳念庭在《Sports會客室》節目展望本屆經典賽。

有個球星老爸吳復連，旅日好手吳念庭背負「星二代」壓力，但他在《Sports會客室》中透露，自己與爸爸相處融洽，就像跟朋友一樣，聊天中也時常開玩笑。除了有台灣的親生爸爸外，他在日本也有一位如同父親一樣照顧他的人，就是日本第一工業大學教練岡留浩紀。

吳復連曾在吳念庭小時候說，若未來兒子打棒球打得不錯，或許會將他送往日本發展，吳念庭說：「小學的時候就比較喜歡日本的棒球電玩，就有跟爸爸說想去日本發展看看，他就幫我促成這條線，高中時前往日本，一步一步朝著自己規畫在走。」

高中畢業後，吳念庭決定投入日職選秀，但未獲青睞，在他感到徬徨無措時，「日本爸爸」岡留浩紀此時出現，問他是否要到第一工業大學就讀，「他說可以照顧我4年，當時聽到這句話覺得特別欣慰，我也把他當作恩人，我的日本爸爸。」

岡留教練知道吳念庭始終沒有放棄職棒夢，大學4年對他特別嚴格訓練，除了棒球上的事情，岡留也教了吳念庭許多社會上的事情，「對我來說，這是進職棒很關鍵的4年。」不過踏上職棒舞台後考驗才更加困難，2017年源田壯亮加入後，壓縮到吳念庭的出賽空間，他也必須要找到其他方式爭取上場位置。

「這是讓我變成工具人角色的契機，每個位置都要嘗試去守，這幾年磨練下來就變成自己的武器。」也因為這樣，這次首度為台灣出征世界棒球經典賽，吳念庭就被教練團賦予一、三壘任務，「餅總（林岳平）安排哪裡就去勝任，守哪裡問題不大。」

台灣本次主辦經典賽，必須支付400萬美元的權利金，主辦單位悍創運動行銷在台灣運彩等贊助商大力支持，與體育署、地方政府全力配合下，讓中華隊預賽能擁有主場優勢。也使得29歲的吳念庭首次披上中華隊戰袍，就能夠享受台灣觀眾的加油聲浪。

「能穿上這件球衣很光榮，但也是責任。既然要打，就要打出感動的比賽，替台灣爭光，這也是身為運動員最大的責任。」吳念庭知道爸爸吳復連也是從中華隊開始揚名立萬，但他不會跟爸爸比較，「我就是我，打出自己的價值就好！」

吳念庭也與《Sports會客室》的觀眾分享4張照片中的意義，包含與「世界全壘打王」王貞治在賽前打招呼時，留下難得珍貴合照，另外像是在太魯閣事件後隔天因好表現登上英雄訪問，吳念庭希望透過自己的好表現帶給國人更多正能量。