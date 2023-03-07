2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。而根據《TVBS新聞網》6日的最新民調顯示，如果2024是「三腳督」，那國民黨新北市長侯友宜支持度32%，民進黨副總統賴清德28%，民眾黨主席柯文哲則是21%。

根據《TVBS新聞網》的報導指出，從《TVBS》最新民調可以看到，國民黨侯友宜支持度為32％，民進黨賴清德28％，民眾黨柯文哲則是21%。和上一次《TVBS》的民調相比，賴清德增加了3個百分點，侯友宜則是略減2個百分點，兩人的差距由9個百分點縮小為4個百分點。同時該份民調也指出，如果國民黨是由鴻海創辦人郭台銘參選，結果則顯示，郭台銘支持度為28％，賴清德為28％，柯文哲19%。

而從這份民調的交叉分析顯示，20至29歲的年輕選民支持柯文哲的比例上升13個百分點至50％，至於60歲以上民眾對賴清德支持度增為37％，對侯友宜支持度則下滑8個百分點至32%。該份報導更指出，若是在國、民兩黨藍綠對決的情況下，侯友宜支持度為46％，賴清德則為34％，整體而言，在三種藍綠可能人選對決情況下，國民黨推派侯友宜時，支持度領先幅度較大。