6日起雞蛋批發價每台斤將上漲3元，創下歷史新高漲至55元，缺蛋災情已成全台普遍現象。但近日有蚵仔煎名店公告缺蛋，竟被綠營側翼出征，揚言檢舉消防、衛生、勞檢，要給商家難看。媒體人陳揮文6日在《新聞大白話》節目強調，像民進黨過去有網軍頭，雖然幹的是缺德的事，起碼是有收錢的。但出征蚵仔煎店家的所謂民進黨義勇軍，一來你沒有拿到錢，二來不見得有幫到民進黨，還當了豬隊友，白做工實在太悲哀。

陳揮文表示，之前有數位中介法，我們都很習慣因噎廢食，《全動法》下架，沒有時間表，就不談了。數位中介法當初也是，喊說東廠出來了。那像這個網軍霸凌，這個不用處理嗎？

「我想請問，在搞網路霸凌這些人，其實我很同情這些人！」陳揮文提到，綠營有些人後來變成網軍頭，他是有收錢的，還有價目表的，比方說攻擊誰誰誰多少錢，他是收費的！這種網軍還有經營的頭腦，雖然幹的是很缺德的事情，比如說讓大阪辦事處的蘇處長發生了很遺憾的事情。

陳揮文指出，不鼓勵像收錢網軍這種狀況，可是像這種所謂民進黨的義勇軍，「你們到底圖什麼？你沒有錢吶！」你就覺得說，我要幫民進黨辯護，幫蔡總統講話，誰說沒有蛋的我就去罵誰！主持人翟嬛也被罵、陳諺瑩也被罵，這個賣蚵仔煎的也被罵，每天在網路誰講缺蛋就去罵誰。

「你們這個『沒綵功』（白做工）！你們做這個事情，講實在話，不見得有幫到民進黨！」陳揮文強調，你很想說，我幫民進黨出了一口氣，誰說沒蛋我就去修理誰！你覺得你立了大功，可是一來你沒有拿到錢，二來你是民進黨的豬隊友！可是你不自知，你覺得我好有正義感，誰在罵政府我就罵誰？「我實在是覺得太悲哀了！」

對此現象，粉專「海獺派對」也繪製了漫畫諷刺說「哥布林生態觀察(3)：哥布林習慣使用暴力、脅迫來解決問題，對此哥布林相當自豪」。漫畫中被摸頭的無辜店家唸稿道歉：「對不起造成大家的誤會及困擾，我們會盡力調蛋的！」讓摸頭河蟹的單眼哥布林頓覺「充滿了正義的空氣」。