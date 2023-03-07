大陸日前提出優先恢復16個兩岸直航點，但台灣方迄今遲未予回應。前立委郭正亮6日在《新聞大白話》節目強調，台灣服務業佔內需將近6成5到7成，開放陸客自由行對台灣服務業有很大的幫助，遲不回應的原因，一是陸委會要搞海基、海協兩會接觸，第二就是想選舉，政治掛帥考量。

「這個是蠻詭異的，因為中國大陸已經核准了16個直航點，那為什麼交通部遲遲不能回答？」郭正亮表示，為什麼不能應對16？台商有人建議32！為什麼都不能回答這個問題？到底是台灣先開放團客，還是大陸先開放團客？現在變成在搞雞生蛋、蛋生雞。

郭正亮指出，講白了，嚴重懷疑就是我們的陸委會，希望藉這個議題來搞兩會恢復接觸，那他如果不能達成這個目的，他就不回答！他就是一定要搞海基會、海協會對接。這明明就是非常實質，可以立刻幫台灣旅遊業找到很多生路的，你為什麼不做回應呢？

「而且我坦白說啦，是台灣去大陸的團客多，還是大陸來台灣的團客多？」郭正亮強調，我們台灣的旅遊市場，至少有4成以上是陸客！如果再加上自由行，可能還不止。所以在這種節骨眼，你還在想政治？你不覺得台灣的內需急著需要拉升嗎？

郭正亮提到，台灣的服務業佔內需將近6成5到7成，旅遊業就可以帶動很多週邊的服務業，你如果還是這樣政治掛帥，那基本上就是沒有任何改變。所以蔡英文元旦寫那個臉書，還有春節的台商記者會，都是搞假的，「就妳還是政治掛帥啊！不然為什麼這個不能回答呢？」

「你先起頭會死喔？」郭正亮直言，你說我就開放陸客組團，事實上對台灣比較有用的是自由行，組團到時候又有一條龍。自由行對台灣有很大的幫忙，為什麼不開放？講白了，第一個他就是一定要搞到兩會接觸，「第二個就是，他在想選舉啦！」如果到處都是大陸客，會不會有一些基本教義派又有意見？到處都聽到大陸口音，又不爽了？「是這樣嗎？」主持人錢子直呼：「亮哥直指核心！」