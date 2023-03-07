網路紅人館長與「賽車教父」廖老大去年9月間於網路互嗆，粉絲各擁其主。臉書社團「boMb01」轉貼新聞「月薪沒10萬元還去健身房？廖老大批『裝上流』：公園就能跑」，引起網友論戰延燒，宋男不贊同邱男言論，留言辱罵他「肯定有腦癌」，邱憤而提告。法官依公然侮辱罪判處何男罰金6000元，得易服勞役，可上訴。

經營茶坊連鎖品牌的「賽車教父」廖老大去年9月間在直播指，有粉絲投稿稱老婆迷上健身房，一個月花上很幾萬，讓他很困擾。廖老大回覆質疑「月收入10萬都沒有，還去健身房？」，要運動可以去公園，並批評，不要假裝「上流」等語。引來經營健身房的網路紅人館長陳之漢開嗆反擊。

臉書公開社團「boMb01」在去年9月6日轉貼新聞「月薪沒10萬還去健身房？廖老大批『裝上流』：公園就能跑」，並下標題「廖老大認為：月收入不到10萬不要去健身房」，引發網友正反面留言，延燒論戰。

網友邱男對該新聞持反對意見，發表留言：「空氣差，外面跑步未來肺癌錢更多」；網友何男不贊同他的論點，留言回應：「我不清楚你現在有沒有肺癌，但是肯定是有腦癌」等語。邱男見留言，憤而截圖報警究辦。

何男在偵訊及法庭都坦承留言及相關內容，但否認言語公然侮辱他人。

法官認為，該公開網路社團留言區，不特定網友均可瀏覽，得以共見共聞，符合「公然」要件；辱罵「肯定是有腦癌」是批評他人頭腦生病，屬於高度貶抑人格，有輕蔑、鄙視及使人難堪之意，足以使一般人對名譽產生負面評價，已符合刑法的「公然侮辱」犯行。

法官審酌何男僅因想法不同，不思尊重他人意見，留言辱罵他人，尚未與對方和解，而素行良好，依公然侮辱罪判罰金6000元，得易服勞役。