美軍新成立的陸戰隊濱海作戰團近期在美國南加州進行高強度演習，美軍多位將領前往視察，這是美軍在亞太地區第一島鏈測試其全新的作戰概念。巧合的是，前美國國防部副助理部長艾布里奇．柯比（Elbridge Colby）於3月初在台灣出版新著《拒止戰略：大國衝突時代中的美國國防》（The Strategy of Denial：American Defense in an Age of Great Power Conflict），系統性解析了美國對中國霸權擴張的拒止戰略，與台灣為何是此一戰略的核心地位。同時也說明了如何運用陸戰隊濱海作戰團的構想與戰術操作，這本新著陳述的概念正在學術界與網路上激起罕見的熱烈討論。

柯比曾於2017~2018年在川普政府任職國防部副助理部長，他在新作中指出，中國一直渴望主導印太地區，這對美國的「安全、自由和繁榮」是重大威脅，而要阻止中國實現這一目標，海軍陸戰隊將發揮核心作用。因此，五角大廈去年做出決定，在未來10年建立3個濱海作戰團，並全數部署在在太平洋地區。

"The U.S. military’s role in a strategy of denial is central...Washington needs to ensure an effective denial defense along the first island chain, one that includes Taiwan within its perimeter." 3/ — Elbridge Colby (@ElbridgeColby) February 28, 2023

柯比在介紹該書的文章中指出，北京正在亞洲謀求區域霸權是對美國核心利益的主要威脅，美國如果要避免這種結果，需要與亞洲國家合作。其中軍事層面是最核心的作用，因為只用影響力而不訴諸武力，中國無法主宰亞洲。近年來中國與澳大利亞、日本、印度與台灣的關係急劇下降，就是最好的明證。

他說，如果中國能夠獲得對鄰國的軍事優勢，它可能會說服他們接受其霸權。北京不會一次就對所有潛在對手作戰，它會採取各個擊破的方式來對抗美國的印太聯盟，而打擊這個聯盟的核心華盛頓，就是爭奪霸權的關鍵。只有當印太國家相信華盛頓與他們站在一起，他們才會冒必要的風險來遏制北京的擴張。如果他們沒有這個信心，他們會怕被中國孤立和懲罰，因此很可能會與北京達成協議。而事實上，若考慮到亞洲國家對中國實力的懼怕，加上與中國友好也有利可圖，北京可能不需要發動戰爭就號能獲得印太地區的主導地位。

如果美國及其盟友能夠阻止中國讓台灣屈服，他們就有能力保護美國在亞洲的其他盟友。（圖/Shutterstock）

為防止這種情況發生，華盛頓需要確保沿第一島鏈實施有效的拒止防禦，該島鏈包括台灣在內。拒止戰略要協助盟友防禦，讓他們認為與美國一起對抗中國是明智的，並防止中國進一步主宰亞洲。如果美國在這一戰略上獲得成功，聯盟本身就能對抗北京的企圖。更好的狀況是，北京可能會在面對這種力量時，放棄瓦解此一聯盟的企圖。

柯比強調，台灣在美國的拒止戰略中扮演關鍵角色，華盛頓在亞洲的聲望與台灣自身防衛息息相關。北京如果拿下台灣，等於是突破第一島鏈，如果美國及其盟友能夠阻止中國讓台灣屈服，他們就有能力保護美國在亞洲的其他盟友。因此拒止戰略的最低要求是對抗中國奪取台灣的領土，或者說是它的政經中心。一般來說，如果事關獨立和自主，大多數國家即使面對轟炸、封鎖和騷擾時，都會堅持下去，尤其是當他們相信救援會到來的話，因此美國就必須協助盟友進行對中國的前沿防禦。

Our #Marines with 1st Battalion, 7th Marines and Royal Thai Marines with 2nd Battalion, 1st Infantry Regiment sight in with a FIM-92 Stinger and conduct close-quarters combat drills during Exercise Cobra Gold at Chanthaburi Province, Kingdom of Thailand. pic.twitter.com/tBqwWx5Xii — 3rd Marine Division (@3d_Marine_Div) March 6, 2023

在這種情勢下的使用核威懾是完全不可信的，北京也不相信華盛頓會堅持到底。如果依賴高強度消耗戰或擴大對抗規模也不太可能奏效，此類戰略強調讓中國「付出代價」，例如通過封鎖和攻擊中國在第一島鏈以外的利益，目的是逼迫北京讓步。需要明確的是，這些措施可能與拒止策略合併使用，但絕非主要戰略。而且由於眾多原因，僅依靠封鎖策略也不夠，如果盟友不全數強烈地支持封鎖，時間一久聯盟就會瓦解，因為中國不像俄羅斯，它有巨大的經濟能力，可以承受長期的禁運，或透過願意支持的國家來降低封鎖的效果。

最後，柯比認為，對中國發動全面經濟戰對美國來說是一個糟糕的戰略，因為很難讓一般美國人相信這種軍事戰略與美國人的生存繁榮有什麼重要的利害關係。而北京的反擊也會影響美國人的經濟，最後這場軍事對抗會成為一場誰撐得比較久的較量，如果美國最後落與中國在台灣和西太平洋上空長期較量，要獲得勝利是難上加難。

北京會採取各個擊破的方式來對抗美國的印太聯盟，而打擊這個聯盟的核心華盛頓，就是爭奪霸權的關鍵。圖為共軍演練兩棲登陸作戰。（圖／中國軍網）

柯比認為，對台灣進行拒止防禦的責任將在很大程度上由美國海軍和海軍陸戰隊承擔，因為只有它才能承擔第一島鏈的前沿拒止防禦，因為西太平洋及其後方的戰略縱深是海洋，所以需要由海軍在前線支持戰鬥。

雖然柯比沒有說明何3個為數2000人左右的濱海作戰團就能協助台灣抵抗最初的軍事入侵，但明顯地，柯比相信必須要抵擋住初步攻擊，日本、澳大利亞等盟友才有時間調動部隊參與抵禦中國強大的軍事實力。如果一開始擋不住，美國在亞洲的聯盟就會瓦解，就再也沒有機會挽回。

Our #Marines with 3d Littoral Combat Team, 3d Marine Littoral Regiment execute Range 400, a company-level combined arms training event, during Marine Littoral Regiment Training Exercise (MLR-TE) at Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms, California. pic.twitter.com/XK8Hcidd9q — 3rd Marine Division (@3d_Marine_Div) March 3, 2023

柯比的論點也引來一些質疑，例如有評論認為美國並不在乎台灣，他們認為台灣人是可以犧牲的，美國將捍衛台灣不是因為這麼做對台灣有利，也不是因為美國愛台灣，而是「台灣對美國很重要」，無論台灣是否希望成為美國的一部份。

柯比對此答覆稱，台灣對美國人很重要是出於地緣政治、軍事和經濟原因，而不是因為對台灣有好處，或是因為美國愛台灣。至於美國捍衛台灣對台灣人自身有什麼好處，看看當年的西德就明白了。現在如果讓台積電這樣的企業完全地落入中國手中，美國一定會瘋了。不管台灣自已是不是這麼想，但台灣對美國確實很重要。