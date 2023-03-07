美國眾議院議長麥卡錫傳出計畫在春季訪台牽動美中台三方神經。但據金融時報6日最新披露，麥卡錫與蔡英文總統決定4月在美國加州會晤而非台北，以避免刺激北京對台作出侵略性回應。蔡英文也將在加州的雷根圖書館發表演說。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃4月初在加州會晤蔡英文總統，而不是台北；除了加州，蔡總統也將出訪紐約，做為蔡總統中美洲訪問行程的一部份。

報導指出，據包括一名台灣高級官員在內的幾位人士透露，蔡總統接受邀請將在雷根圖書館演說。「雷根總統基金會暨研究所」也證實，曾邀請蔡總統發表演說。唯麥卡錫辦公室婉拒評論。據報導，蔡總統曾於2018年造訪雷根圖書館，但未發表正式演說。

麥卡錫去年夏天表態有意在當選議長後訪台。「金融時報」報導，他已跟蔡總統達成共識，將在加州會面，以避免前眾議院議長裴洛西去年8月訪台時，共軍大動作回應的情況重現。報導並指出，蔡總統「說服」麥卡錫在加州會晤而不是台北會面，以避免在北京和華盛頓之間的緊張局勢加劇之際，中方做出咄咄逼人的軍事反應。多名知情人士稱，蔡英文和麥卡錫是出於台灣安全考慮，同意在美國會面。

報導指出，美國企業研究所亞洲問題專家艾瑞克塞耶斯(Eric Sayers)表示，麥卡錫支持台灣的最佳方式，就是在美國與蔡英文會面。他說：「這將實現麥卡錫願意與她會面，但會面地點在美國而不是台灣，也將使北京更難以裴洛西訪台後相同的挑釁方式回應。」

報導指出，一些觀察人士認為，蔡英文再次高調訪美，可能會招致同樣多的中國大陸報復。據蔡政府內部官員指出，台北決不能讓北京的脅迫得逞，「我們對自己的人民負有責任，來自北京的風險與日俱增，但我們必須謹慎管理這種風險，將現狀倒退不是辦法」。

另一位熟悉蔡政府處理此事的人士表示，中方在台灣周邊再次演習可能會導致國際航運航線中斷，這將對剛從大流行陰影中走出來的全球經濟造成壓力。