從台灣頭到台灣尾，6日的頭號大代誌就是連槓13期的威力彩即將開獎，頭獎上看11.5億元。全民瘋樂透熱潮，從11年前晚上7點，全民準時守著中天娛樂台的電腦彩券開獎直播節目《好運萬事通》就開始。「有買彩券的看號碼，沒買的看聶雲」，背後推手是時任樂彩有限公司總監的陳冬梅。

台灣博彩業從早期愛國獎券開始，經過台灣銀行發售「公益彩券」，兩千年開放由台北銀行（今「台北富邦銀行」）發行立即彩券和電腦彩券「大樂透」，進入蓬勃期。這項首度登入台灣的電腦彩券業務，由宏碁與美商集泰成立的「樂彩公司」承接。

原擔任宏碁e-learning業務總監的陳冬梅，2011年被派任樂彩公司總監，也就是2012年「大樂透」全省下注、開獎到兌獎，都要順利無誤。

面對這個前所未有的新任務，「那時，我與樂彩團隊那時跑遍全球，到香港、新加坡、日本、美國、澳洲考察彩券系統，參與彩券電腦資料庫中心、設計開獎方式、怎麼回饋公益團體、要辦那些推廣活動、找藝人聶雲主持…. 光是企畫書就寫了30多冊。」樂彩向美國集泰採購六部開獎機、十多套彩球，由她接機後放進中天電視大樓恆溫、防彈地下室。

陳冬梅與孩子在1999年的合照，兩位都是「宏碁寶寶」。（圖／陳冬梅提供）

陳冬梅說，彩券系統高度嚴密，宏碁打下了嚴密的基礎工程：「一張樂透獎券要印出來，只有3-5秒的時間，其中經過20個檢查關卡，這對電腦系統的技術性挑戰很高，還要全台連線，資安防護不亞於有價證券金融體系。」她也會買彩券、刮刮樂：「會試用自己的產品！我的電腦也是用宏碁。」

由於樂透是初次落地台灣，上路後曾出現過技術問題、甚至連槓數期，受到來自全民的高度關注、各界團體互動壓力，「有時候很晚才進到家門，就接到同事一通電話，我又必須立即趕回公司處理… 。」種種壓力和操勞，讓睡眠失調症找上她。

那時候的陳冬梅才40多歲，卻已經要靠用藥才能入睡，「我才發現在樂彩過了24小時on call的生活5年，身體已經承受不住。」於是她找上中醫調理身體，飲品配方簡單，只有天麻、人參、麥門冬、黃耆、枸杞、紅棗6味藥方，千年前的華人智慧，還能療癒現代人的身體。

「大自然給了所有人體所需要的東西，一天兩餐、三餐，食物就給了我們最好的治療。」陳冬梅調養生息時發現，選食物要「順時令、用在地、無添加」，吃當季盛產食物，營養成分最好、價格也相對便宜，只要一點點提味，「久了舌頭敏銳度也比較高，吃到不好東西也會知道，身體就能比較乾淨。」

陳冬梅將原用來退休的台中老屋改建，獲獲第七届(2018)台中市「都市空間設計」等大獎，後以推廣華人自然飲食為目標，創立「味無味」餐廳成美學飲食空間。（圖／翻攝自味無味臉書）

七年前，陳冬梅因父母過世，暫別王道薪傳班的工作，返回家鄉台中，因為想持續做有意義的事、幫助人和土地，便「推廣華人自然飲食」，將台中舊城區一棟70年老屋改造，以「味無味，是大味」為理念，在美食一級戰區裡經營「味無味」餐廳。

「一方水土養一方人，到歐洲德國天氣冷就是要吃牛肉，到沙漠就要吃當地動植物，因當地食物的營養素能幫助我們適應當地環境氣候。」陳冬梅的餐廳富含台灣元素，把台灣白米、白木耳、白蘿蔔、苦茶油、地瓜、豆漿等在地食材低溫烹調，用多彩多姿的擺盤呈現。

五年中，陳冬梅辦了60多場自然飲食講座，順利熬過餐廳開業前3年最不穩定的草創期，疫情間營收甚至逐年成長。「我要回台北，陪伴在照顧90多歲婆婆的先生。」為了家人，身為媳婦、妻子的陳冬梅去年11月選擇結束餐廳，恢復好元氣的她，也用灣聲國際執行長一職開啟人生新篇章。

2012王道薪傳班是國際企業家交流平台。 （圖／翻攝自施振榮 Stan哥臉書）

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