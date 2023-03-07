金鐘新人梁舒涵近期轉戰歌壇，挑戰自我得到不少好評，雖然在事業上有新的突破，但她最近的運氣似乎不太好，日前網購時竟遭詐騙，雖然金額不高，還是讓她心情不太愉快，苦笑說：「以勤儉持家著名的我本人，一世英名終究還是栽到網路詐騙了！」

習慣在網路購物的梁舒涵，下訂單之前都會再三檢查。（圖／翻攝自梁舒涵臉書）

梁舒涵向時報周刊CTWANT透露，自己很常在網路上消費，而且算是個很小心的消費者，買東西前一定會再三確認網站上是否有售後服務或顧客心得回饋。當時她在網路上看到知名運動鞋品牌要從百貨公司撤櫃，從原價2千多元降到1299元，價格看起來算是在合理範圍，並沒有便宜到很離譜，這也降低了她的戒心，決定購買鞋子。

下訂之前梁舒涵延續了她過去的習慣，點進該品牌的粉絲專頁，發現有上千人按讚，「很多貼文都有幾百條留言，我也點進去再三確認，真的有小編每一則都回覆，還會解釋問題，還有人PO使用心得，看起來一切都相當真實。」但下訂付款了過一陣子一直都還沒有收到貨，她覺得奇怪去找之前的粉絲專頁，卻發現該商家的網站已莫名消失，讓她大傻眼。

梁舒涵相信人性本善，沒想過自己有一天也會被詐騙。（圖／翻攝自梁舒涵臉書）

梁舒涵表示後來她到處搜尋，最後找到類似的商家名字，但販售的商品並非之前的鞋子，而是褲子跟保養品，一點進去就有其他受害網友留言說這是假的，才讓她驚覺自己受騙，連忙檢查先前下訂成功的郵件，卻完全找不到信件，她坦言先前沒有去確認是否有收到通知下訂成功的郵件，「我真的太常在網路購物所以輕忽了，覺得人性本善，覺得大家都是認真在做生意，沒有想過會真的遇到騙人的。」

這是梁舒涵第一次被詐騙，還好金額不多，但她也無計可施，她表示有檢討過是不是自己太摳門才掉入詐騙陷阱，「後來想想也不是，我願意用特價的錢來購買那件商品，只是對物品的價位跟店家專櫃的定價有不一樣的認知，並不是只挑便宜的買，而且我都是用自己賺的錢買東西，也不是偷拐搶騙！」她也提醒大家現在實在有太多網路詐騙，購買東西前一定要再三確認。

第一次成為詐騙受害人，梁舒涵提醒大家一定要小心購物。（圖／翻攝自梁舒涵臉書）

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