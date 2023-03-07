梁舒涵先前網路購物時被詐騙，雖然只有1千多元，但還是讓人感到懊惱；近年來詐騙案件頻傳，而且手法層出不窮，不僅一般民眾是詐騙集團下手的目標，就連看多了這些事情的藝人也同樣難逃魔爪，大家只能提高警覺，不要落入詐騙人員的圈套。

「本土劇女王」連靜雯曾遇到愛情詐騙，她在網路上認識一名自稱Bruce的男子，對方聲稱自己在大陸，兩人平時透過通訊軟體聯絡，時間久了連靜雯對該名男子產生感情，還會以「老公、老婆」相稱，之後男子更以賺取結婚資金為由，要連靜雯一同投資，連靜雯掉進陷阱，前後匯款418萬，直到對方人間蒸發才發現受騙。

小薰傻傻地相信詐騙集團的說法，最後戶頭僅剩378元。（圖／翻攝自小薰臉書）

黃瀞怡（小薰）則是在直播時自曝被詐騙的經歷，她原本買了沐浴乳及洗髮精，幾天後接到自稱該廠商的電話，表示員工出錯將她的戶頭變成經銷商，每個月都會被扣錢，後續還接到自稱銀行的電話，先是讓她轉12元，證明錢不會離開戶頭，降低警戒的她便信以為真，在第二次操作時直接將錢轉出，結果戶頭僅剩378元。

周渝民的老婆喻虹淵則是買保單時被詐騙，喻虹淵在2018年時向友人買儲蓄險，以周渝民當要保人與被保人，原先設定為自動扣款，但後來友人表示鉅額轉帳恐會被金管會誤會在洗錢，建議改以現金繳費，喻虹淵不疑有他，沒想到2021年收到保險公司催繳通知，喻虹淵才驚覺被友人騙了3447萬元，最後該名友人依詐欺取財罪嫌起訴。

喻虹淵為周渝民買保單，卻被騙3447萬元。（圖／翻攝自喻虹淵臉書）

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