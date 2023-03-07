法人表示，榮成2月營收增加，反映大陸工紙需求在年後逐漸復甦。由於原料廢紙、工紙價格仍在下修，但工紙跌幅（2～3％）小於廢紙跌幅（7％），有助榮成本業縮小虧損幅度。榮成2月合併營業虧損1.78億元，低於1月虧損2.59億元。

大陸宣示拚經濟，市場傳出，大陸大型紙廠看好各地政府將陸續端出刺激經濟政策，活絡市場，醞釀4月伺機漲一波，亦即由需求面帶動，即使沒有漲價，部分工紙品項價格也有機會觸底反彈，榮成將受惠。