法人表示，榮成2月營收增加，反映大陸工紙需求在年後逐漸復甦。由於原料廢紙、工紙價格仍在下修，但工紙跌幅（2～3％）小於廢紙跌幅（7％），有助榮成本業縮小虧損幅度。榮成2月合併營業虧損1.78億元，低於1月虧損2.59億元。
大陸宣示拚經濟，市場傳出，大陸大型紙廠看好各地政府將陸續端出刺激經濟政策，活絡市場，醞釀4月伺機漲一波，亦即由需求面帶動，即使沒有漲價，部分工紙品項價格也有機會觸底反彈，榮成將受惠。
榮成（1909）6日公告2月營收37.21億元，月增28％、年增7.17％，自結2月稅前虧損2.89億元，歸屬母公司稅前淨損2.91億元，每股稅前虧損0.22元，較1月收斂；累計前2月稅前虧損5.95億元，歸屬母公司稅前淨損5.95億元，每股稅前虧損0.45元。
法人表示，榮成2月營收增加，反映大陸工紙需求在年後逐漸復甦。由於原料廢紙、工紙價格仍在下修，但工紙跌幅（2～3％）小於廢紙跌幅（7％），有助榮成本業縮小虧損幅度。榮成2月合併營業虧損1.78億元，低於1月虧損2.59億元。
大陸宣示拚經濟，市場傳出，大陸大型紙廠看好各地政府將陸續端出刺激經濟政策，活絡市場，醞釀4月伺機漲一波，亦即由需求面帶動，即使沒有漲價，部分工紙品項價格也有機會觸底反彈，榮成將受惠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。