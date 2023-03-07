大聯盟紐約大都會的明星先發投手昆塔納（Jose Quintana）不幸在WBC棒球經典賽開打前受傷，他是C組哥倫比亞的王牌投手，是在前往經典賽之前的最後一次春訓登板受傷。稍後昆塔納被檢查出是左邊第5節肋骨有小小的疲勞性骨折，確定無法參加經典賽。他已經前往紐約接受進一步診斷，球團目前沒有給出回歸時間表。

大都會6日熱身賽派出千賀滉大先發2局，第3局昆塔納接替投球，昆塔納用了13球投完1局，隨即向教練表示身體不適。診斷結果看來並不是突然受傷，而是長期累積的疲勞所導致。昆塔納今年34歲，2012年登上大聯盟，效力過白襪、小熊、天使、海盜、巨人、紅雀多支球隊，生涯出賽超過300場。

去年年底，大都會在自由市場以2年2600萬美元簽下昆塔納，預計做為新球季的第4號先發（千賀滉大是3號先發）。大都會是全世界最貴的職業棒球隊，26人名單的團薪突破3億美元，原先共有15名球員參加經典賽。

昆塔納參加過2017年經典賽，他表示加入國家隊是一個很大的榮譽。本屆哥倫比亞所在的C組預賽，有美國、墨西哥、加拿大、英國，其中美國與墨西哥非常強大，哥倫比亞要爭取前兩名出線相當不容易（上屆也在C組打到第3名被淘汰）。