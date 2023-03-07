近日一名消費者投訴，228連假到阿里山英迪格酒店住2晚花了6萬9000元，在網上熱議，對此，醫師杜承哲意外發現，他和老婆去日本旅遊4天也差不多是這樣的價位，機票加上酒店約6萬8700元，讓不少網友驚呼，世界怎麼追得上台灣，窮人還是出國旅遊吧！

杜承哲昨在臉書上分享，228連假阿里山某間飯店住2晚房價加早晚餐高達6萬9000元，在網上掀起討論，他偶然發現，這剛好是他與老婆到日本旅遊住宿4個晚上加上2人來回的機票價格，而且還可以找300元。

杜承哲表示，他和老婆去日本旅遊期間，入住的飯店也不差，其中有被列為日本文化財的旅館，也有被評為日本三大藥湯之一的旅館。當然這趟日本之旅，如果加上餐費、滑雪教練及其他的開銷，當然就會超過6萬9000元。

貼文引起網友討論，「我去了神戶兩天+大阪難波2天+星宇來回機票+A5和牛燒肉，總共也才2萬9000元」、「世界怎麼追的上台灣」、「台灣的旅宿業在這樣下去，未來連假大家都往國外跑」、「剛回來，花了萬55000元去東京、河口湖、箱根、江之島和橫濱玩10天」、「國內旅遊的都是有錢人」、「有錢人的玩法跟窮人不一樣」、「窮人還是出國玩就好」、「這大概就是我沒有去過阿里山的原因了吧！」

不過，另有網友替阿里山某飯店緩頰說，重點是消費者當初應該早就知道飯店的價格不斐，畢竟全新的飯店，地點在那樣的風景區裡面，搶手程度完全可以想像，訂房的時候若覺得太貴了，可以衡量是否要去。