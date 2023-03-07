台南傳統商圈重新洗牌？開業27年的新光三越台南中山店，整棟大樓即將出售，不少台南人討論「要結束營業了嗎」。據指出，大樓出售只是換房東，房客在未來幾年內仍為新光三越，不影響經營；該店緊鄰台南火車站，所在的民族路商圈受疫情影響，人潮大減。

「從3歲到30歲，中山店參與了你大大小小的重要決定與歡樂時刻」，新光三越台南中山店臉書粉專，3日貼出這段話，嚇到不少台南人「要收掉了嗎」；畢竟三越桃園大有店，才剛於2月28日熄燈。幸好小編後面補了一句「以前不曾缺席，未來也會屹立相伴」。

不過中山店自1996年開幕以來，雖然就位在台南火車站旁，卻也面臨商圈轉移的窘境，加上疫情衝擊，逛街人潮大不如前。大樓將出售，有網友問「要改成IKEA了嗎」，小編秒回「沒辦法變成IKEA，但我們5F宜得利超好逛」。

大樓出售的原因，是「新光一號」REITs共6筆不動產公開標售，其中一筆就是中山店。受託機構兆豐銀行2月24日公告，總底價近300億元，以新光天母傑仕堡大樓開價114.51億元最高；租金收益率超過2.72%的三越中山店，則開價43.75億元。

台南有兩家新光三越，後起的西門店量體更大、品牌更多，連粉專追蹤人數都是中山店兩倍多。一般認為建築物出售，最後由新光人壽買回去的可能性高，等於房東還是自家人。