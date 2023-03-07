華爾街日報報導，美軍5年來因應與中國、俄羅斯競爭的新局，焦點轉向保衛台灣。但礙於預算受限、武器生產緩慢、人員招募困難等因素，美軍為未來戰爭轉型仍有長路要走。

這篇檢視美軍因應國際新局所遇挑戰的長篇報導寫道，1995年時任總統李登輝訪美後，北京在台海發動多次軍事演習，促使美國政府展現越戰以來美軍在亞洲最強大軍力，派遣多艘軍艦穿越台海，隔年在區域內部署兩個航空母艦戰鬥群。但五角大廈內部智庫戰略家從中看見隱憂。

他們擔心，北京如運用長程飛彈、反衛星武器及電子戰，可攻擊美國在西太平洋展現軍力依賴的基地與港口，使得美方在區域爆發衝突時不敢插手。

在國防策士引導下，前美國總統小布希參選時主張跳過一代技術，以長程武器、感測器和資料分享技術等先進工具對抗北京的反介入戰略。

沒想到2001年9月11日美國本土遭恐怖分子攻擊，就此改變美國面臨的威脅與五角大廈的任務。

曾在五角大廈智庫任職的美國國防分析研究所（IDA）研究員麥基崔克（Jeff McKitrick）回憶說：「我們一度在想『讚啦，軍隊轉型真的要開始了』，結果911事件發生，每個人焦點都放在全球反恐戰爭。」

歷經伊拉克與阿富汗戰爭，美國總算轉移焦點，五角大廈2018年公布的國防戰略宣示美國將因應與中國、俄羅斯的「大國競爭」新局。

其中，防止中國侵略台灣對美國來說挑戰重重。五角大廈官員斷定，如在中國攻克後試圖奪回台灣，美國將陷入漫長戰爭，且可能促使中國動用核武。美國必須展現有能力防止北京奪台，現任總統拜登政府去年發表的國防戰略列有這項要求。

時間回到2019年，從巴格達調回華府的中將希諾特（Clint Hinote）運用在美國空軍未來戰爭辦公室的職權籌劃一次機密兵棋推演，評估美國兩支軍力對抗中國對台動武時表現如何。美國長程轟炸機與飛彈構成「外軍」，飛機、艦艇及部隊構成的「內軍」則在中方攻擊範圍內交戰。結論是兩個方法都無法單獨成功。

希諾特說：「我們必須混合才能保衛台灣與日本。」

美方自此不斷模擬、試驗以得出最佳配方。五角大廈參謀聯席會議近期兵推顯示，2020年代末期台海如爆發衝突，美國可阻礙中國武力犯台，但雙方人員死傷慘重。這次兵推假定美國將掌握新武器、戰術並採用五角大廈目前籌劃軍事部署帶來的優勢。

美軍陸戰隊因應未來戰爭型態，已摒棄坦克且轉型為海上步兵部隊，可從西太平洋小島攻擊中國艦艇。在近岸作戰且將配備反艦飛彈的全新陸戰隊濱海團預定2025年駐紮日本沖繩。

2021年5月一次演習中，美軍陸戰隊從海路將高機動性多管火箭系統（HIMARS）運到阿拉斯加海岸線，裝進C-130運輸機，載往荒野一處基地，目的是演練陸戰隊在西太平洋島上攻擊中國海軍的戰術。

美國陸軍電子戰、短程防空及工程能力因預算壓力與反恐戰爭而減弱後，正在發展能攻擊更遠方目標的新一代武器系統，計劃今年秋季部署一種新式極音速飛彈，但要取得太平洋地區部署權，才能在對付中國上發揮用途。

美國海軍面臨預算壓力、人員短缺與美國造船能力受限，現階段規劃將艦隊規模擴增至355艘載人艦艇以上，但仍小於中國海軍現有數量。美國短期內將有約290艘艦艇。

美國空軍有著成立75年來最老舊且最小的陣容之一，但首架B-21轟炸機出廠之餘，軍方已測試可從戰鬥機發射的新式極音速飛彈，制定在太平洋地區分散飛機部署的計畫，改裝老舊的B-52轟炸機以填補機隊缺口，並為攻擊中國的侵略軍隊而採購先進武器。

美國年度軍費已突破8000億美元（約新台幣24.5兆元），但現職與前任美國國防官員及指揮官說，多年來轉型因專注於反恐戰爭、追求高價武器卻缺乏成果、美國政府內部為預算爭吵、中國威脅緊迫性引發歧見而延宕，中東隱憂猶存、俄羅斯入侵烏克蘭也吸走注意力和資源。

美國防衛產業整併使五角大廈面臨軍火供應商減少局面，造船廠苦於生產美國海軍口中對抗規模更大的中國海軍不可少的潛艦，武器設計者則忙於追趕中國、俄羅斯，開發出極音速飛彈。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）去年兵推模擬中國對台發動兩棲攻擊，結果顯示美方不到一週就用光長程反艦巡弋飛彈。

此外，美軍人員招募難以達標，長年在伊拉克與阿富汗作戰令人民厭倦，全募兵制可能使美軍人員短缺，在中國攻擊範圍內派駐更多美軍的計畫尚未制定完成。

如果美中衝突讓俄羅斯有信心對東歐採取進一步行動，美國及盟友將必須雙面作戰。中國與俄羅斯都擁有核武，且戰事可能蔓延到北極圈，美國在當地的破冰船與港口數量不如俄羅斯，莫斯科似乎準備好歡迎北京在北極圈助一臂之力。

中國一旦掌控南海與台灣，將控制每年數兆美元貨品行經的重要水道，也將掌握先進半導體供給，威脅日本等美國盟友安全，挑戰美國自第二次世界大戰以來在此區域占據的主導地位。

報導寫道，美軍能力仍勝過主要對手，中國在提升大規模兩棲攻擊能力上面臨障礙，俄軍弱點在烏克蘭展露無遺。但美軍即使擴大使用菲律賓、日本境內基地且分散部署，保衛台灣仍需要部隊大老遠開赴中國攻擊範圍內作戰，而且美軍為新世局研製的許多尖端武器要到2030年代才會準備就緒。

希諾特坦言，美軍轉型步伐有時不盡理想，爭取預算也時常吃虧，「現在的緊迫感更深，但我們知道這段路還要走多遠」。（編輯：郭中翰）1120307