調查局桃園市調查處2021年偵辦光寶科技前董事長宋恭源疑涉內線交易案、華信證券投顧股票分析師操縱股價案，桃園處周姓調查官受退休的曹姓前調查官請託，將內線交易移送書、操縱股價案嫌疑人筆錄，以通訊軟體及手機拍照方式洩漏給曹男，被調查局主動移送法辦，桃園地檢署昨依洩密罪、違背職務行賄罪起訴周、曹2人。調查局7日表示，已將周員調職，並將召開考績委員會從嚴議處。

調查局表示，調查局偵辦2件違反證券交易法案期間，主動發掘有周姓調查官疑涉洩密不法情事，經蒐證後，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

調查局局長王俊力獲悉此事後，深感痛心，立即周員調離現職，亦全力配合檢察官偵辦。全案經檢察官偵查終結，對周員以涉嫌洩漏國防以外秘密罪嫌提起公訴，調查局將依檢察官偵查結果，召開考績委員會從嚴議處，絕不姑息護短。

調查局要求全體調查官「正人必先正己」，執行案件偵辦工作，必須嚴守紀律，恪遵法令，若有違犯法紀情事，即查辦到底，嚴予究責，以符合國人期待。