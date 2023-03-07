台北市知名蚵仔煎「勝利號」，日前因無蛋可用宣布暫時停賣部分商品，且蛋用完後蚵仔煎將不加蛋，引起各界討論，沒想到竟因說出真話而被側翼出征，讓店家急忙在臉書道歉。國民黨立委鄭麗文感嘆說，店家只是因為說出真話就被出征道歉，如此一來台灣到底還能缺什麼？

鄭麗文昨（6）日在臉書表示，農委會2022年時，就已承諾在農曆年後解決缺蛋問題，但事情卻在2023年重現，且至今仍無法解決，「農委會什麼時候才會醒來做事？等到3月底以後，就真的能徹底解決嗎？百姓一等再等，等到天荒地老還是在等！」

「真的只靠大撒幣就可以解決了嗎？」鄭麗文指出，面對這次缺蛋問題，農委會提出禽舍重建補助等措施，但相同內容早就在宣導，「為何推廣成效卻不彰？為何至今仍然缺蛋？是不是推廣不力？又或是雞農遇上什麼樣的困難？」

鄭麗文強調，店家無蛋可用是事實，卻因為說出實話而被側翼出征，被迫在臉書道歉，那台灣到底能缺什麼東西？「這些種種，究竟是因為政府不夠積極，還是明年要選舉了，政府沒空管民生？」