創業家兄弟董事長郭書齊指出，透過策略合作與跨足多個戰局的獲利模式，將成為開拓新商機的重要策略槓桿。隨著創業家集團進入全通路零售集團，除了持續推進旗下三大事業體，包含生活市集、松果購物通路業務擴展以及饌元旗下品牌、通路的發展外，饌元創辦人暨執行長巫宗融也成為集團核心團隊並擔任創業家兄弟投資長一職，接下來將會透過不同的通路、品牌領域及跨市場機會找到各消費領域的深度，以促進整體集團獲利動能為目標；巫宗融將啟動「產業大聯盟」計畫，以推動台灣更多產業公司的聯合，讓更多通路與品牌有資源挑戰更大的舞台。

饌元成立於2013年，以全方位健康消費商機為核心，橫跨包含運動、健身、環保、天然等各種健康主題，更在台灣的麥片與蛋白粉垂直市場中具有指標地位，其事業體包含乳清蛋白Tryall、天然食品麥片 DailyBoost兩大自有品牌、海內外數10家獨家代理品牌、經銷品牌以及線上UrMart自有通路渠道，事業版圖擴及台灣及海外的線上、線下通路市場布局。

創業家與饌元在網路零售及品牌通路的各項營運資源上都具有高度可互補整合性，透過本次策略合作的資金挹注，積極推動多元產品及市場布局，除將持續深耕台灣市場外，將用於拓展大東南亞市場發展。