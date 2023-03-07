集保結算所表示，此次為配合主管機關政策，偕同證交所、櫃買中心及期交所等證券周邊單位共同委託證基會，對台灣設立投票顧問機構的可行性進行研究。在亞洲各國中，馬來西亞在發展本土投票顧問機構上表現特別突出，深獲亞洲公司治理協會（ACGA）肯定。

集保結算所與馬來西亞集保機構早於2010年已簽訂合作備忘錄，此次會中雙方代表更在數據服務、e化服務及ESG服務等創新領域進行交流，促進彼此市場更上一層樓。

朱漢強表示，此次出訪收穫頗豐，對馬來西亞市場近年的迅速發展感到敬佩，更對馬來西亞交易所及集保機構的各項創新服務印象深刻。此外，在深度了解MSWG後，將可作為台灣評估設立投票顧問機構的重要參考。

馬來西亞證交所執行長Muhamad Umar Swift拿督表示，兩國長期以來在經濟、文化與資本市場方面早已累積深厚情誼，未來期待雙方可在更多領域展開合作。

而馬來西亞證交所集團集保機構首長Tay Yu Hui，對於集保結算所提供的電子投票、股東會視訊會議平台，與近期推動的股務電子通知平台、公司投資人關係整合平台，及研議提供股東會紀念品電子化等股務e化服務更表達高度興趣，盼能進一步交流促進兩地市場發展。

集保結算所為落實金融政策及接軌國際，在台灣邊境解封後即積極啟動國際交流，規畫更全面的業務交流及參訪計畫，持續以創新、韌性、永續及普惠金融的發展主軸掌握國際發展脈動，分享集保結算所數位轉型的成功經驗，與全球市場參與者互惠共榮。