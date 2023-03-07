要變天了！氣象專家李富城表示，下周一（13日）又一波冷空氣報到，恐比冷氣團還凶，達強烈大陸冷氣團等級，將連3天下探9度；氣象專家吳德榮也表示，周日（12日）鋒面挾冷空氣南下，下周一轉冷，下周二清晨氣溫降到最低，冷空氣強度為強烈冷氣團或冷氣團的機率皆存在。

李富城在YouTube表示，昨天是24節氣的「驚蟄」，但卻沒雷聲、沒下雨，擔心這個春天會很乾旱，要節約用水，接著下周一冷氣團報到，也許比冷氣團凶，是強烈冷氣團，預測低溫將下探9、10度，連冷3天到下周三（15日）且不下雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（7日）白天氣溫升，北舒適、南微熱、晚微冷，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；各地相對濕度偏低、多補充水分；天乾物燥、也要小心火燭。北部氣溫9至26度，中部11至28度，南部11至30度，東部11至27度。

吳德榮表示，明（8日）晨竹、苗平地最低氣溫仍將降至10度左右；明日白天起至周日（12日）白天，氣溫逐日漸升，白天各地舒適微熱、早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，仍應注意。周五（10日）起西半部晨間易起霧。

吳德榮說，周日（12日）晚間，鋒面抵達挾冷空氣南下，天氣明顯轉變，氣溫遽降；下周一（13日）天氣轉冷、下午轉乾；下周二（14日）清晨氣溫降至最低。最新歐洲模式模擬的強度，為「強烈大陸冷氣團」或「大陸冷氣團」的機率皆存在。