台語歌后詹雅雯日前迎來56歲的生日，她除了感謝母親以外，無預警透露今年即將再次進行開顱手術，這也是她第三次動刀。消息曝光後，不少粉絲為她加油打氣，不過就在昨(6)日她便發文透露，收到了S和具俊曄夫妻、小S送來的花籃和卡片，令她淚喊：「我何德何能收到這麼多善緣！」

詹雅雯近日度過56歲生日，她心疼媽媽當年曾因難產而歷經生死關頭，而如今自己的腦部還要再開一刀，也感謝媽媽堅強地接受了事實，得知此事，許多粉絲紛紛為她祝福並加油。令人意想不到的是，她的偶像大S、具俊曄夫妻以及小S也獻上了祝福。

詹雅雯曬出祝福卡片，只見大S在卡片上寫下，「親愛的雅雯好，無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分，相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。佩服妳的勇氣！欣賞妳的才華！願妳無懼、戰勝病痛！下次的演唱會我一定要去！辛苦了，加油！」

具俊曄則以韓語以及中文在寫下，「我是酷龍的光頭。一年前我來到台灣尋找愛人，我老婆熙媛經常提起妳的事，所以本來很希望有機會見上一面的…但是聽到妳生病的消息，我也覺得心裡很難過，妳一定要加油，不要失去勇氣，希望妳能找回健康，我想親眼見到妳重新站在舞台上的樣子。請一定要克服這個病情，期待能直接見面的日子！！加油！」而小S寫下，「看到妳每一次的勇敢堅強，都讓我感動又心疼！很多都在為妳加油，我也是其中一個，一定要加油喔。」

收到驚喜的祝福，也讓詹雅雯淚流滿面：「內心感動又心愧，我何德何能⋯接受大家這麼多的善緣祝福。」她也感動地表示自己一定會加油勇敢面對病情。