大腸癌已連續15年高居癌症患者人數之首，根據衛福部國健署統計，每年新增個案數1萬6829人。前美國芝加哥榮民醫院心臓加護病房主任謝安民寫下最新研究指出，新診斷大腸癌的病人中，年輕人比例增多了；也發現西式飲食加上少吃蔬菜、豆類，可能經過改變大腸內細菌的生態，產生某種大腸桿菌，導致大腸壁發炎，惡化成大腸癌。

謝安民在臉書「謝醫師開講」粉專發文指出，一年以來，2個有關大腸／直腸癌（以下簡稱大腸癌）的研究報告，值得重視。

第一個報告：上星期美國癌症協會發表一個新聞，新診斷出的大腸癌患者中，年紀小於55歲的比率在過去30年幾乎增加了一倍。在1995年時，大腸癌病患診斷時，55歲以下的佔11％，到2019年則增加為20％。且在2019年，大腸癌剛診斷出來時，有60％的病患已經是癌症晚期。

第二個報告：西方式飲食主要是精製穀物、糖、紅肉（牛豬肉）和加工肉類（培根、火腿、香腸、臘肉等）；蔬菜、豆類吃得少。這種飲食已知會引發全身及腸胃道的發炎。

一個13萬人參與的大型研究，主要在探討西式飲食、致病菌及大腸癌之間的關係。研究過程包括每4年一次飲食調查，依據食用西式飲食的程度，給個評分。結果顯示，參與研究的人當中找到1175個大腸癌，其中111個大腸癌細胞中有一種特殊的大腸桿菌（E. Coli)。這種大腸桿菌可以分泌PKS的化學物質。其他1064個人的癌細胞中沒有這種大腸桿菌。西式飲食評分高的人，含這種桿菌的大腸癌發生率高，癌症細胞中這種桿菌數量低的人，飲食評分和癌症的關連小多了。

謝安民指出，這個研究證實3點：1、飲食和有些大腸癌有密切關連。2、大腸內的細菌和有些大腸癌有關聯。3、西式飲食可能經由改變大腸內的細菌生態，致病細菌的特殊化學分泌物，刺激腸道發炎，最後導致癌症。

謝安民提醒，國人大多數人的飲食應該還是以中式為主，或中西混合的。不過很多人食物中還是包括不少紅肉、加工肉品、糖和精製穀物等；有些人也缺乏蔬菜及豆類，雖然國人不是常吃西式食物，仍要注意預防、診察大腸癌。