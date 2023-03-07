馬祖近期因缺乏肉品，島上官兵在沙灘寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」等字抗議，各界譁然。馬防部昨(6)天發聲明稱受海象不佳以及軍租民船故障維修的影響，導致無法順利運補，所以4、5兩日肉類供應不足。但這番言論遭政論節目主持人劉寶傑痛斥「馬防部在說謊，指揮官應該給我下台」。

針對駐守馬祖的國軍在西莒沙灘留字抗議斷糧一事，馬防部昨發聲明指出，近期受海象不佳及軍租民船故障維修的影響，多次無法順利運補到馬祖地區，加上莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，所以4、5兩日肉類供應不足，暫時以軍用罐頭代替，其他食材則是充足。該聲明也提到，已由交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，同時也將透過C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

針對此說法，劉寶傑昨在《關鍵時刻》節目中直批「馬防部在說謊，指揮官應該給我下台」。劉寶傑引述通聯紀錄內容指出，2月22號本來要運補，因海象不佳取消，若以最短船期7天一期計算，最後一次運補至少是2月15號，若現在送過去的肉給了10天，2月15號給的肉能給幾天？西莒島有這麼大容量可以存這麼多肉嗎？「不可能的事，所以斷肉狀況早就發生了」，他痛批馬防部至今還在說謊，仍輕描淡寫說僅4、5兩日沒肉可吃。

劉寶傑也質疑，馬防部是草莓做的嗎？若海象不佳、故障維修，糧食就送不過去，未來打仗時，所需的火炮彈藥呢？劉寶傑也強調，C-130運輸機只能送到南竿，沒辦法送到西莒，因此還是得藉由船運送過去，若海象不佳，C-130怎麼從南竿到西莒的呢？在同場節目的名嘴李正皓則補槍嗆這件事就是要不要(做)而已。

此事在網路掀起極大討論，有網友在PTT軍武板表示，這次根本不是海象的問題，並直言南竿、北竿、東引官兵沒東西吃嗎？台馬航班有停？「是誰的問題很明顯啦」。該網友強調，官兵斷貨快一個月，客船不用、海巡不找，現在又可以請南竿肉商送貨，「會信國軍說法的人的人，信仰要很足才行」。