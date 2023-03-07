材料-KY指出，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，今年有新的絲束及醋片產能規畫，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

材料-KY就產能規畫方面，絲束廠年設計總產能目前為20,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計2023年6月完成3,000噸醋片產能擴增。