材料-KY指出，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，今年有新的絲束及醋片產能規畫，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。
材料-KY就產能規畫方面，絲束廠年設計總產能目前為20,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計2023年6月完成3,000噸醋片產能擴增。
絲束和醋片需求持續強勁，加上價格調漲，材料-KY(4763)2月營收4.59億元，連續7個月突破4億元，創上市以來新高，月增6.29%、年增1.35倍，前2月營收8.91億元，已超過去年首季的營收，年增達90.3%。
材料-KY指出，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，今年有新的絲束及醋片產能規畫，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。
材料-KY就產能規畫方面，絲束廠年設計總產能目前為20,000噸，因應未來絲束需求與營運成長，預計2023年3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計2023年6月完成3,000噸醋片產能擴增。
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