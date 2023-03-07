鑑於中國電信設備的安全風險，德國計劃跟進美國、日本等國，將華為技術公司排除在第5代行動通訊技術（5G）之外，強制已安裝的電信業者更換設備。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）、「商務日報」（Handelsblatt）等媒體引述知情官員報導，德國內政部要求電信業者列出已安裝的華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）設備清單，準備嚴格審查，最遲今年秋天將正式禁用。

德國對中國電信設備的安全問題討論多年，2年前還立法為通信設備訂下嚴格的安全標準；不過根據史傳德顧問公司（Strand Consult）研究，德國5G網路對華為的依賴度達59%，德國電信（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）等電信業者仍大量採用華為設備。

知情官員指出，雖然已立法制定嚴格的安全標準，電信業者用軟體升級的方式，直接將中國的電信設備升級到5G，因此政府打算對已安裝的設備下手，嚴審控制網路的軟體和零件，準備強制電信業者在期限內更換。

德國深受俄羅斯出兵烏克蘭和拿天然氣供應敲詐的刺激，重新評估與獨裁國家合作的風險，近來對中國的立場轉為強硬。

執政的社會民主黨（SPD）負責數位政策的議員齊默曼（Jens Zimmermann）說，鑑於安全局勢改變，德國再也不能容忍核心網路有無法完全信任的廠商生產的硬體。

官員表示，俄羅斯入侵烏克蘭改變了關鍵基礎建設的風險評估，「絕不能像過去對俄國天然氣一樣，在數位領域也過於依賴」。

官員警告，這些大量安裝在德國電信網路的華為技術「讓一個國家有能力施加政治壓力」。

美國、英國、日本、澳洲等國已封殺華為的5G設備，如今德國也打算跟進，勢必將對德中關係帶來衝擊。（編輯：郭中翰）1120307