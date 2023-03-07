南韓的流行娛樂產業稱霸全球，又有「韓流」之稱，一名網友表示，近日看了南韓中央銀行公布去年的影視產業收入，高達台幣377億元，讓他驚訝不已，好奇問台灣為何無法發展台流？不少網友說，台流已經風光流行過了，以前有不少偶像劇外銷，但也有人直指很多演藝人員爆紅後，一心只想轉往大陸賺錢，這也是無法壯大台流的關鍵。

原PO昨（6）日於PTT八卦版指出，南韓中央銀行公布去年影視產業收入為12.35億美元（換算台幣為377億），創2006年以來新高。但南韓人口也才5100萬人，只比台灣多一倍，讓他疑惑「為什麼台流始終流行不起來？」

疑問曝光，網友紛紛解答，「以前偶像劇有外銷啊！當年韓劇還只有順風婦產科那種，是後來韓國進步超越」、「台流過了啊！以前一堆紅遍東南亞」、「20年前有啊！文化輸出到陸日韓東南亞」、「台流已經結束」、「台灣獨霸華語娛樂圈的榮光早已不再」、「台灣有弄出自己的特色嗎？」

但也有人認為不少藝人爆紅後就把重心轉去大陸，「很多紅了就去大陸了，是要台什麼流？」、「有實力的都去大陸了」、「所謂的華流，早就被大陸娛樂圈吸收了」、「都去大陸賺錢了」。