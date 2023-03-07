本土劇演員陳冠霖與鄭仲茵過去曾有一段婚姻，近日鄭仲茵接受訪問透露陳冠霖都沒看過女兒，陳冠霖隨後發文反擊，兩人隔空交火，昨（6）日陳冠霖再次發聲向對方喊話「請妳放過我吧」，對此，鄭仲茵也在深夜反擊「證據會說話」。

陳冠霖昨（6）日在臉書發文解釋當年的KTV事件，他表示當時是與劇組聚會也有與鄭仲茵報備「後面卻被莫名扣上要來抓姦的場所，也變成我跟不存在小三的約會」最後更提到這是他最後一次發言「這件事一直以來都是兩敗俱傷，20年了，我的訴求只有一個，請你放過我吧，真的做到各自安好」。

對此，鄭仲茵也在晚間發文反擊「都二十年了，是誰先重提不堪往事？時序已清楚，該說的都說了！我不想再隨之起舞，靜待閱卷，證據會說話！收工！回家睡覺去」似乎手中仍有證據未公開，引發外界猜測。

鄭仲茵發文反擊「證據會說話」。(圖/截圖自鄭仲茵IG)

事實上，自鄭仲茵於節目上表示，女兒滿月後從未見過生父，引發陳冠霖不滿發文控訴當年離婚是因鄭仲茵打他，且自己每個月都有匯兩萬元的贍養費，而鄭仲茵也反擊曬出當年他們去泰國蜜月時，懷孕5個月遭毆打後陳冠霖所寫的悔過書，雙方你來我往更執一詞，事情越演越烈。

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