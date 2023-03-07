國民黨在南投縣第2選區立委補選失利，前主席馬英九點名黨中央跟候選人林明溱都要深刻檢討。然而另一位前主席、立委江啟臣6日直言，藍營現在不應該找戰犯，而是要把過往的迷思打破，同時要好好想想，如果2024總統大選想要贏，就不能只靠討厭民進黨這股氣勢。

江啟臣在節目《少康戰情室》指出，過去國民黨打選戰有幾個迷思，第一個是陸軍迷思，當初顏寬恆的中二選區立委補選，最後就是敗在空戰，優勢的空戰可以把補選投票率拉高，空軍強勢一方就會占盡便宜；第二是鐵票區的迷思，他強調現在沒有這回事，每次選完都是歸零，只要選舉結束，就要重新開始。

另外，江啟臣還表示，現在藍軍候選人要思考對手是誰，兩者之間對比關係是什麼，這點會影響到整個選戰打法，尤其是對面有全黨的資源去輔助的時候，選戰節奏是變化非常快的，且2024國民黨要贏，也不能只靠民間討厭民進黨這股氣勢。

對於這次南投補選失利，前台北市副市長李永萍也補充，輸在林明溱輕敵，其實林並不想選，因一個參加補選的人，說只當十個月，選民去投票時心裡就會想，「投票有沒有值得」，投票意願也會降低。她強調，立委補選就應該像王鴻薇一樣，誓言挑戰下一屆的大選。