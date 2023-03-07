國軍西莒島駐軍士官兵日前因缺肉吃，在沙灘上寫字「求救」，並被拍下上傳網路後，引發各界熱議。對此，退役陸軍少將、無黨籍桃園市議員于北辰分析，官兵會在沙灘上寫字的原因，是因為「分配不均」造成士官兵的心理落差，他也認為，軍方的處理不佳。

于北辰昨（6）日在政論節目《新聞面對面》表示，他當年在馬祖服役時，有遇過斷運補超過半個月的情況，當時正好遇到賀伯颱風來襲，航班全斷，部隊連罐頭都快吃完，但是大家並沒有抱怨。

于北辰質疑，面對沒有肉的情況時，西莒島駐軍指揮官做了怎麼樣的處理？並且直言，「是只有兵沒有肉吃嗎？長官有沒有肉吃？」若全島都沒有肉吃，沒有人會抱怨的。因此他推測，官兵會抱怨的可能原因，是「不均」，可能因看到老百姓、長官有肉吃，讓這些士官兵產生了心理落差。于北辰也喊話邱國正不應是只有道歉，要去查是否有資源分配不均的狀況。

于北辰接著說，國軍也該去調查運補合約的問題，他質疑，在馬祖開放戰地政務後，這些補給船都是簽約的，若這些船無法出航，沒有其他方式將物資送到西莒島嗎？為什麼還要派國軍的C-130運輸機送物資過去？「合約是簽假的？要不要跟廠商索賠？」