台南市警局第五分局某派出所1名蕭姓員警去年9月遭爆料上班時間用公務電腦看火影忍者，影片在臉書社團瘋傳，造成員警遭受網友痛批，事後遭記過1次改調行政警察職務；但分局自清深入調查卻發現內相當不單純，據悉拍攝影片的人與該名女警男友有關，經分局移送檢檢方偵辦後，赫然發現疑似女警男友竟然還偷偷進入駐地翻閱一名小隊長私人物品，經檢警調查後，日前女警遭到逮捕以洩密、貪瀆罪名遭法官裁定羈押禁見。

但這起罕見的檢舉同事案外案，演變成女警遭法官以瀆職及洩密羈押，恐怕內情不如外界想像單純。

據了解，該支偷拍影片去年9月之所以在網路上被曝光，據傳當天是因為1名女警的男友到派出所找女友，蕭姓員警上前詢問來意後，認為男子非警職，拒絕對方入內，後來男子連繫上女友，被女警私下帶到駐地，男子才發現蕭姓員警在看火影忍者，偷拍下來並PO網，報復意味濃厚。

分局事後調查對此事相當低調，對於女警男友到訪是否違規，是否與蕭員起衝突不願多做說明；但該名遭檢舉的蕭姓員警，確實利用上班時間觀看火影忍者，雖然蕭員稱當天下午2點多先處理一起A2車禍事故後，返隊休息用膳，才用公務電腦看影片約10分鐘，但因是上班時間，仍違反勤務紀律屬實，警局予以記過1次，改調行政警察職務。

台南市警五分局當時強調，服勤時段不得從事非公務行為，否則予以從重從嚴處分，決不寬貸，同時也將加強上班勤務紀律。但當時分局為積極說明，造成事後有意外發展，等於是放火燒到自己。