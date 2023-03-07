56歲「凍齡美魔女」胡文英，因為上節目爆料被小26歲鮮肉追求而聲名大噪，經常在社群網站分享辣照及生活日常的她，日前分享一段唱歌的影片，接著透露前任給的愛過於「控制、佔有」，讓她無奈表示只有放手，才能獲得自由，短短幾句話道盡心聲，引起網友熱議。

胡文英在臉書曬出穿著紅色連身睡衣，放盡感情唱著蔡依林代表作《倒帶》的影片，只見她表情略帶憂愁，內心似乎感觸良多，接著表示這首歌要送給前男友，她透露對方原本是粉絲，因為被自己外貌吸引展開追求，未料對方控制慾相當強，加上身處演藝圈讓對方沒有安全感，便祭出許多規則加以約束，像是「不要拍性感照片和影片、不要和異性朋友小鮮肉出去」。

胡文英透露前男友做出這些行徑，雖是避免其他人產生遐想，卻讓她對於這段感情感到「窒息」，接著強調：「愛不是綁架，愛更不是情緒勒索，唯獨放手，雙方重獲自由」，意味著雙方已經分道揚鑣，今後不再有感情瓜葛，對此，網友紛紛留言打氣：「在一起要彼此互相尊重、信任，也要有獨立空間」、「下一個會更好」、「情侶間相互尊重信任很重要」。

經常在社群網站分享生活日常的胡文英，先前透露拍照時從欄杆摔下來，由於剛好是跟朋友抱怨聽到佛經會心煩氣躁後出了意外，讓她不免懷疑是否遭到老天懲罰，接著透露女兒看了YouTube乩童影片，覺得都是怪力亂神，隨後尾椎便裂開，讓她急忙呼籲網友：「千萬不要像我們兩人一樣，飯可以多吃，話不要亂說。」