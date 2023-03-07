《日本經濟新聞》先前報導台灣有高達9成的退役軍官提供情報給中國，國防部長邱國正6日被詢時，怒批日媒報導完全是捕風捉影訊息，已經對我國軍來說造成很大影響，並強調自己身為國防部長，目前已經採取3管道進行抗議。對此，媒體人黃暐瀚今（7）日在臉書指出，日本友人傳來訊息，《日經》對於此次報導做出解釋。

黃暐瀚指出，有日本友人傳《日經》報導給他，日本經濟新聞針對台灣退役軍官，九成到大陸賣情報的報導，提出回應了。內容為「通知，2月28日的報導中的評論，是採訪對象的見解和意見，並不是日本經濟新聞社自己的見解。很遺憾造成了混亂。 會努力做到公平性的報導。

對此，黃暐瀚分析，嚴格來說，不算「致歉」，只是說明這個內容，是採訪台灣「當事人」的結果，不是日經自己的結論，但造成了混亂，所以表示遺憾。

對於《日經》的報導，邱國正6日也強調，他已採取3管道加以處理，第一是情報部門和國家駐外人員，立刻要求跟日本交流協會嚴正抗議，然後由駐外軍協組向台灣駐日代表處呈遞文書；再來是對媒體，日本在台主要有3家媒體，NHK、朝日、共同社，也請他們幫忙說明，但迄今沒有正式答覆。