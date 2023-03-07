臻鼎-KY 2月合併營收為99.44億元，月減20.35%，年增0.04%，仍創下歷年同月新高，累計1至2月合併營收達224.28億元，年增9.98%。
臻鼎-KY表示，2月與累計前2月營收皆續創歷年同期新高，符合公司穩健成長基調，在上半年的傳統營業淡季中，面對總體經濟環境的挑戰與市場需求的快速變化，臻鼎將全力做好成本管控與產能調配，並積極與客戶共同開發新的產品應用，為下半年與中長期營運增長奠定基礎。
全球PCB廠臻鼎-KY(臻鼎科技控股)(4958)2月合併營收為99.44億元，月減20.35%，臻鼎-KY將於3月13日舉行法說會，說明營運展望。
臻鼎-KY 2月合併營收為99.44億元，月減20.35%，年增0.04%，仍創下歷年同月新高，累計1至2月合併營收達224.28億元，年增9.98%。
臻鼎-KY表示，2月與累計前2月營收皆續創歷年同期新高，符合公司穩健成長基調，在上半年的傳統營業淡季中，面對總體經濟環境的挑戰與市場需求的快速變化，臻鼎將全力做好成本管控與產能調配，並積極與客戶共同開發新的產品應用，為下半年與中長期營運增長奠定基礎。
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