小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。中美衝突持續升溫，傳美國國防部認為當地港口已經被中國滲透，中國製造的橋式起重機已成為潛在間諜工具，祕密追蹤出入港口貨櫃的相關數據，成為「下一個華為」。

華爾街日報報導，美國國防部與國安相關官員當前正在關注港口裡的中國製橋式起重機。報導指出，中國交建旗下上海振華重工的設備就如同特洛伊木馬，振華重工生產的起重機雖然物美價廉，但可能暗藏有精密的感測器，美國官員擔心，中國透過這些起重機來獲得進出美國港口的貨櫃與物資資訊，擔憂美國相關軍事資訊被中國掌握。

【1】間諜疑雲再起 美劍指中國起重機

美國前情報官員表示，這些中國製的起重機被遠端操控，可能被用於干擾貨物流通。美國國會在去年底通過的國防法案，就曾要求運輸部國家海事局與國防部今年進行非機密研究，探討外國製造、用於美國港口的起重機是否造成國安威脅。

對此，中國外交部發言人毛寧6日表示，該說法完全是「草木皆兵」，誤導美國民眾。

【2】國安基金護盤 4月退場

立委6日質詢財政部部長莊翠雲，針對金管會已解除禁空令等穩定台股措施，台股是否已穩定，國安基金護盤措施是否退場事宜。莊翠雲表示，4月即將召開國安基金管理委員會例行會議，屆時會就國內外經濟情勢討論，是否退場由委員會討論決定。

【3】大魯閣、聯電紀念品 股民激讚

2023年股東會紀念品陸續揭曉，大魯閣股東會紀念品總價值超過3,200元，是目前台股最「重量級」紀念品。此外，股東會紀念品一向走「卡哇伊」路線的聯電推出也咖波貓UMC聯名款（UMC x BUGCAT CAPOO）愛地球碗組，吸引股民目光。

【4】鮑爾今晚開講 市場屏息

鮑爾將在7日赴參議院銀行委員會進行半年一度作證，緊接在8日前往眾議院金融服務委員會進第二輪作證。預定台北時間7日晚上11點兩場會議依序展開。

市場專家大多認為，聯準會本月21～22日舉行貨幣政策會議時，應該會堅持升息一碼。

【5】從狂飆到猛踩煞車 陸動力電池產業洗牌加劇

大陸電池巨頭寧德時代傳推出「鋰礦返利」方案打起價格戰後，鋰價迅速下跌，當前碳酸鋰價格較去年高點（11月）已下跌超過三成。

美國管理諮詢公司科爾尼在一份報告中指出，大陸動力電池行業無疑地將迎接新一輪洗牌，呈現強者恆強現象。預計2026年第一、第二梯隊（市占率排名前7）的電池企業將占據市場96％的比例，進一步蠶食其他小企業市占率，尾部供應商的產能利用率將持續下滑，甚至低於20％。