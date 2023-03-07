Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on his IG Live this morning.pic.twitter.com/HlhvoWlnYy — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 4, 2023

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）樂極生悲了，他前日在夜店透過IG直播時囂張地亮出自己的手槍，引爆外界議論。莫蘭特緊急道歉、關閉推特和IG帳號、遭到球團禁賽至少兩場，現在科羅拉多州的警方已經開始調查此事。美國各州對於槍枝的規定不一，通常限制持槍者在公眾場合要把槍枝收進槍套裡，莫蘭特卻是把整支槍亮出來。

NBA明確禁止球員在工作時攜帶槍枝，也不許把槍枝帶進球隊的設施。2009年，亞瑞納斯（Gilbert Arenas）因為和隊友賭氣，把未上膛的槍帶進巫師隊更衣室，引起軒然大波。這次果然亞瑞納斯站出來聲援莫蘭特，亞瑞納斯在播客說：「我們年輕時都會做一些蠢事，只是有些人被抓到了。如果我是老闆，我會假裝沒看見這回事。」

莫蘭特在場上的勁爆身手被比喻為新一代的艾佛森（Allen Iverson），美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）就建議莫蘭特請教艾佛森本人，當年艾佛森也是個問題兒童，歷經許多成長與磨難才晉升為名人堂球星。

FOX球評沙普（Shannon Sharpe）上個月在球場與莫蘭特起衝突，他勸告莫蘭特別再假充小流氓了，提醒他還有大好前途，別再與那些狐群狗黨泡在一起。另一位球評貝勒斯（Skip Bayless）後來不以為然地表示：「你們以為莫蘭特是誤交損友，其實他自己根本就是這樣的人。」

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