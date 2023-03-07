台達布局工業自動化多年，在2023年台北國際工具機展(TIMTOS 2023)以「雲地互聯 永續智造」為主軸，展出「製造營運可視化」、「CNC 行業應用」、「智造整合」、「產業ESG實踐」與「智能機台」五大主題。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，智造與永續可謂是現今產業關鍵字，影響著工業轉型升級的進程與方向。做為推動者並貫徹力行，台達累積了豐碩永續智造經驗，同時針對機械加工深入歸納實際需求，不僅優化升級去年甫亮相的CNC控制器NC5系列，更在TIMTOS 2023期間推出多元完善的CNC機聯網行業方案，軟硬整合、以期相伴加工業者一同迎向工具機產業復甦回溫。

台達亦針對金屬加工，台達也推出CNC車床、銑床、木工開料、多主軸加工等運用高性能泛用型CNC控制器NC5系列為核心的智能方案，控制器新增內建行業CAD/CAM、加工耗能運算等功能，助力提升產能、良率並兼顧環境永續；方案亦支援CNC機聯網，可串聯製造執行系統MES、可視化管理平台等，幫助業者優化管理效率，勾勒出新時代智能加工樣貌。

在現今產業最熱絡的話題之一ESG，台達身為綠色永續的先行者，持續投入創新研發以提高資源使用效率與產品永續發展，不僅採取多項行動作為回應全球減碳目標，在TIMTOS 2023期間，更分別展出了整廠綠色智造方案，以及CNC控制器NC5系列能源管理功能，內建加工耗能運算並能提供工件碳足跡報表，助力產業節能減碳，放眼ESG未來。